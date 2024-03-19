شعيب المويزري نعيش مرحلة مفصلية وعلينا المشاركة الفعالة والشعب سيوصل رسالته

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري غبقة رمضانية لأهالي وأبناء الدائرة الرابعة افتتح خلالها المقر الانتخابي، وتبادل الحضور الأحاديث الودية والتحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.
وتقدم المويزري بالشكر الجزيل لكل من حضر قائلا: «تشرفت وأسعدني الحضور في الغبقة ونشكر كل من حضر ونلتمس العذر لكل من حالت الظروف دون حضوره، وتقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده».
ودعا المويزري المواطنين والناخبين إلى «المشاركة الفعالة والمكثفة يوم الاقتراع لأن هذه المرحلة الحالية مفصلية إما أن نكون أو لا نكون، والشعب الكويتي هو صاحب القرار، وبإذن الله يوم 4 أبريل ستصل الرسالة من الأشراف والحرائر، وكل الأحرار سيختارون الأحرار والشرفاء».
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