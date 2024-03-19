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شعيب المويزري نعيش مرحلة مفصلية وعلينا المشاركة الفعالة والشعب سيوصل رسالته

3/19/2024 3:07:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري غبقة رمضانية لأهالي وأبناء الدائرة الرابعة افتتح خلالها المقر الانتخابي، وتبادل الحضور الأحاديث الودية والتحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.
وتقدم المويزري بالشكر الجزيل لكل من حضر قائلا: «تشرفت وأسعدني الحضور في الغبقة ونشكر كل من حضر ونلتمس العذر لكل من حالت الظروف دون حضوره، وتقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده».
ودعا المويزري المواطنين والناخبين إلى «المشاركة الفعالة والمكثفة يوم الاقتراع لأن هذه المرحلة الحالية مفصلية إما أن نكون أو لا نكون، والشعب الكويتي هو صاحب القرار، وبإذن الله يوم 4 أبريل ستصل الرسالة من الأشراف والحرائر، وكل الأحرار سيختارون الأحرار والشرفاء».

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