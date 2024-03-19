«القيادة العامة للحرس الأميري» يتوج بلقب بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة

توج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ليلة أول من أمس، فريق القيادة العامة للحرس الأميري بكأس بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت منافساتها على ملاعب الجامعة الأمريكية في الشارقة في الفترة من 13- 18 مارس.

كما كرم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي فريق بلدية خورفكان الحائز المركز الثاني وفريق بلدية كلباء الحاصل على المركز الثالث، ولجنة الحكام، والتقط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة واللجنة المنظمة.

وكان رئيس مكتب سمو الحاكم قد تابع مجريات المباراة النهائية التي جمعت فريقي القيادة العامة للحرس الأميري وبلدية مدينة خورفكان وانتهت لصالح الحرس الأميري بنتيجة 4 مقابل لا شيء ليتوج بكأس البطولة.

وكانت منافسات بطولة كرة القدم قد أقيمت بنظام المجموعات قسمت خلالها الفرق إلى أربع مجموعات، وتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، ومن ثم تأهل الفائز في كل منافسة إلى دور الأربعة ومن ثم المباراة النهائية لتحديد صاحبي المركز الأول والثاني.

وتأتي بطولة كرة القدم ضمن منافسات بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية، التي ينظمها النادي خلال الفترة من 13 إلى 24 مارس، وتتضمن البطولة، التي تشهد مشاركة موظفي نحو 16 جهة حكومية، رياضتين رئيستين وهما، كرة القدم ورياضة البادل تنس.

حضر التتويج، الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وأحمد حمد السويدي رئيس مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولو وممثلو الجهات المشاركة.

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