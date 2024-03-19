580 مليونا عقودا إيجارية عبر الأوقاف

قامت شركة أوقاف للاستثمار عبر محفظتها العقارية بتوقيع وتجديد وتحويل 1570 عقد تأجير خلال العام الماضي، تجاوزت قيمة العقود التي تم توقيعها 580 مليون ريال سعودي، ووقعت أكبر عقد استثماري منذ بداية نشاط الشركة بقيمة 435 مليون ريال.

وحسب تقرير حديث للهيئة العامة للأوقاف فقد تم الإعلان خلال العام الماضي عن 416 فرصة استثمارية بمختلف القنوات التسويقية. وأنهت الشركة التصاميم، واستخراج رخص البناء، وتعميد المقاولين والبدء بأعمال الإنشاء لمشاريع عقارية تجاوزت تكلفة تطويرها 570 مليون ريال سعودي. كما قامت الشركة بتطبيق الذكاء الاصطناعي لتقييم المحفظة العقارية، حيث تم تسعير عدد 13.654 أصلًا وقفيًا، والتي تشمل الأوقاف العقارية المحددة مكانيًا لتصنيفها وتحديد طريقة الاستثمار الأنسب.

ــــــــــــــــــ المحفظة المالية

قامت شركة أوقاف للاستثمار عبر محفظتها المالية بمراجعة وتطوير بيان سياسة الاستثمار بما يتناسب مع العوامل الاقتصادية الخارجية على المستوى العالمي وبما يتناسب مع أفضل الممارسات المؤسسية المشابهة والمعايير الاستثمارية الشرعية، ونجحت الشركة في تجاوز أداء محفظة الاستثمارات المالية للسنة المالية 2022م على المؤشر المستهدف والمتبع للمحفظة بنسبة 1%، وقد ارتفعت قيمة المحفظة والعائد الكلي بما يعادل 16% منذ بداية النشاط الاستثماري في 2020م. وتم تقليل الاعتماد على صناديق أسواق النقد والتحول بشكل تدريجي إلى المرابحات المباشرة مع البنوك لاستهداف عوائد أعلى للمحفظة المالية مما نتج عنه تحقيق عوائد لمحفظة النقد بنسبة 2.2% لهذا العام.

وارتفاع قياس النضج الرقمي الحكومي للهيئة من نسبة 28% ليصل إلى نسبة 61%، كما حققت الهيئة قفزة مهمة في مجال التحول الرقمي وفقًا لقياس النضج الرقمي في الأجهزة الحكومية للعام 2022، حيث تقدمت بنسبة 33% عن السنة الماضية، وذلك من خلال تفعيلها للرقم الموحد للمنشآت الوقفية المسجلة 700 في وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية، كما أنجزت الهيئة أتمتة 81% من الإجراءات، والربط مع 11 جهة خارجية، وإطلاق خدمتي التوقيع والتصديق الرقميين، إضافة إلى تعزيز قدرتها الرقمية في مجال المخاطر واستمرارية الأعمال.

ــــــــــــــــــ رفع كفاءة الإنفاق

رفعت الهيئة نسبة الإنفاق للعام 2022 بنسبة 25% عن عام 2021م من خلال الإسناد إلى منظمات القطاع غير الربحي مما أسهم في كفاءة تنفيذ شروط الواقفين ودعم المؤسسات غير الربحية ورفع كفاءة إدارة المصارف الوقفية للأوقاف تحت نظارة الهيئة من خلال توقيع العديد من الشراكات التنموية تزيد على 25 اتفاقية ذات أثر عالٍ تدعم عدة مسارات للعناية بالمساجد ودعم وتمكين الفئات الأشد حاجة سواء في المسكن والمأوى أو تمكين الأرامل والمطلقات في البرامج الحرفية والإنتاجية لتعزيز الاستقلال المالي لهن.

ــــــــــــــــــ إدارة الأوقاف

أما عن دور الهيئة في إدارة الأوقاف تحت نظارتها وعلى نطاق البعد الاستثماري فقد قامت الهيئة بحصر جميع أصول الأوقاف البالغة 29 ألف أصل عقاري وتقدير حجمها وتحصيل تعويضات لعدد 200 وقف منزوع، وكل هذه الجهود مكَّنت الذراع الاستثمارية للهيئة من رفع العوائد النقدية بنسبة تصل إلى 27% مقارنة بالعام السابق.

Asf:

1570 عقد تأجير

580 مليون ريال قيمة العقود التي تم توقيعها

435 مليون ريال قيمة أكبر عقد استثماري

416 فرصة استثمارية تم الإعلان عنها

570 مليون ريال لتعميد المقاولين والبدء بأعمال الإنشاء لمشاريع عقارية

13.654 تم تسعيرها

%1 زيادة بالمؤشر المستهدف لأداء المحفظة

%16 ارتفعت قيمة المحفظة للعائد الكلي

%2.2 عوائد لمحفظة النقد

%61 ارتفاع قياس النضج الرقمي الحكومي للهيئة

%33 تقدم بقياس النضج الرقمي في الأجهزة الحكومية

%81 من الإجراءات تم أتمتتها

%25 زيادة بنسبة الإنفاق

29 ألف وقف تم حصر جميع أصولها

200 وقف منزوع تم تحصيل تعويضاتها

%27 رفع العوائد النقدية.