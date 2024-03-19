580 مليونا عقودا إيجارية عبر الأوقاف

580 مليونا عقودا إيجارية عبر الأوقاف
التاريخ
3/19/2024 4:22:46 AM
| قامت شركة أوقاف للاستثمار عبر محفظتها العقارية بتوقيع وتجديد وتحويل 1570 عقد تأجير خلال العام الماضي، تجاوزت قيمة العقود التي تم توقيعها 580 مليون ريال سعودي، ووقعت أكبر عقد استثماري منذ بداية نشاط الشركة بقيمة 435 مليون ريال.
وحسب تقرير حديث للهيئة العامة للأوقاف فقد تم الإعلان خلال العام الماضي عن 416 فرصة استثمارية بمختلف القنوات التسويقية. وأنهت الشركة التصاميم، واستخراج رخص البناء، وتعميد المقاولين والبدء بأعمال الإنشاء لمشاريع عقارية تجاوزت تكلفة تطويرها 570 مليون ريال سعودي. كما قامت الشركة بتطبيق الذكاء الاصطناعي لتقييم المحفظة العقارية، حيث تم تسعير عدد 13.654 أصلًا وقفيًا، والتي تشمل الأوقاف العقارية المحددة مكانيًا لتصنيفها وتحديد طريقة الاستثمار الأنسب.
ــــــــــــــــــ المحفظة المالية
قامت شركة أوقاف للاستثمار عبر محفظتها المالية بمراجعة وتطوير بيان سياسة الاستثمار بما يتناسب مع العوامل الاقتصادية الخارجية على المستوى العالمي وبما يتناسب مع أفضل الممارسات المؤسسية المشابهة والمعايير الاستثمارية الشرعية، ونجحت الشركة في تجاوز أداء محفظة الاستثمارات المالية للسنة المالية 2022م على المؤشر المستهدف والمتبع للمحفظة بنسبة 1%، وقد ارتفعت قيمة المحفظة والعائد الكلي بما يعادل 16% منذ بداية النشاط الاستثماري في 2020م. وتم تقليل الاعتماد على صناديق أسواق النقد والتحول بشكل تدريجي إلى المرابحات المباشرة مع البنوك لاستهداف عوائد أعلى للمحفظة المالية مما نتج عنه تحقيق عوائد لمحفظة النقد بنسبة 2.2% لهذا العام.
وارتفاع قياس النضج الرقمي الحكومي للهيئة من نسبة 28% ليصل إلى نسبة 61%، كما حققت الهيئة قفزة مهمة في مجال التحول الرقمي وفقًا لقياس النضج الرقمي في الأجهزة الحكومية للعام 2022، حيث تقدمت بنسبة 33% عن السنة الماضية، وذلك من خلال تفعيلها للرقم الموحد للمنشآت الوقفية المسجلة 700 في وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية، كما أنجزت الهيئة أتمتة 81% من الإجراءات، والربط مع 11 جهة خارجية، وإطلاق خدمتي التوقيع والتصديق الرقميين، إضافة إلى تعزيز قدرتها الرقمية في مجال المخاطر واستمرارية الأعمال.
ــــــــــــــــــ رفع كفاءة الإنفاق
رفعت الهيئة نسبة الإنفاق للعام 2022 بنسبة 25% عن عام 2021م من خلال الإسناد إلى منظمات القطاع غير الربحي مما أسهم في كفاءة تنفيذ شروط الواقفين ودعم المؤسسات غير الربحية ورفع كفاءة إدارة المصارف الوقفية للأوقاف تحت نظارة الهيئة من خلال توقيع العديد من الشراكات التنموية تزيد على 25 اتفاقية ذات أثر عالٍ تدعم عدة مسارات للعناية بالمساجد ودعم وتمكين الفئات الأشد حاجة سواء في المسكن والمأوى أو تمكين الأرامل والمطلقات في البرامج الحرفية والإنتاجية لتعزيز الاستقلال المالي لهن.
ــــــــــــــــــ إدارة الأوقاف
أما عن دور الهيئة في إدارة الأوقاف تحت نظارتها وعلى نطاق البعد الاستثماري فقد قامت الهيئة بحصر جميع أصول الأوقاف البالغة 29 ألف أصل عقاري وتقدير حجمها وتحصيل تعويضات لعدد 200 وقف منزوع، وكل هذه الجهود مكَّنت الذراع الاستثمارية للهيئة من رفع العوائد النقدية بنسبة تصل إلى 27% مقارنة بالعام السابق.
Asf:
1570 عقد تأجير
580 مليون ريال قيمة العقود التي تم توقيعها
435 مليون ريال قيمة أكبر عقد استثماري
416 فرصة استثمارية تم الإعلان عنها
570 مليون ريال لتعميد المقاولين والبدء بأعمال الإنشاء لمشاريع عقارية
13.654 تم تسعيرها
%1 زيادة بالمؤشر المستهدف لأداء المحفظة
%16 ارتفعت قيمة المحفظة للعائد الكلي
%2.2 عوائد لمحفظة النقد
%61 ارتفاع قياس النضج الرقمي الحكومي للهيئة
%33 تقدم بقياس النضج الرقمي في الأجهزة الحكومية
%81 من الإجراءات تم أتمتتها
%25 زيادة بنسبة الإنفاق
29 ألف وقف تم حصر جميع أصولها
200 وقف منزوع تم تحصيل تعويضاتها
%27 رفع العوائد النقدية.
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