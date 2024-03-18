ألكاراس يجدد تفوقه على مدفيديف ويحتفظ بلقب إنديان ويلز

جدد الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، تفوقه على الروسي دانييل مدفيديف الرابع واحتفظ بلقب دورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك بفوزه عليه 7-6 (7-5) و6-1.

وسبق للاعبين أن تواجها في نهائي العام الماضي حين خرج الإسباني البالغ 20 عاماً منتصراً 6-3 و6-2، قبل أن يكرر السيناريو الأحد ليرفع عدد انتصاراته أمام الروسي الى خمسة من أصل ثماني مواجهات.

ودخل ألكاراس أولى دورات الماسترز الألف نقطة للموسم بسجل متواضع في 2024 حيث حقق ستة انتصارات فقط من أصل تسع مباريات، لكنه بدا أنه استعاد في إنديان ويلز شيئاً من المستوى الذي خوله في سبتمبر 2022 وعقب فوزه ببطولة فلاشينغ ميدوز أن يصبح عن 19 عاماً و4 أشهر و6 أيام أصغر متصدر لتصنيف المحترفين.

وعاد الإسباني الشاب الى منصة التتويج لأول مرة منذ فوزه بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية العام الماضي، رافعاً عدد ألقابه في دورات الماسترز الألف نقطة الى خمسة، لكنه الأول له فيها منذ دورة مدريد في مايو 2023 (أخفق في المشاركات الخمس التالية).

وقال ألكاراس إن "الفوز بالدورة يعني الكثير لي بسبب الأسبوع الذي سبقها حيث ساورتني الشكوك بشأن كاحلي" الذي أجبره على الانسحاب من مشاركته الأخيرة قبل إنديان ويلز في دورة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وأقر "لم أكن مرتاحاً بشأن كاحلي، وبالتالي كان هناك الكثير من الشكوك. لكن ما أن دخلت أرضية الملعب في الدور الأول، حتى بدأ شعوري بالتحسن".

ورفع الإسباني الشاب عدد ألقابه الإجمالية الى 13 من أصل 17 مباراة نهائية، حارماً مدفيديف من لقبه السابع في عاشر مباراة نهائية له في دورات الماسترز الألف نقطة، والحادي والعشرين له بالمجمل من أصل 38 مباراة نهائية.

لم تكن البداية سهلة على ألكاراس الذي أقصى الإيطالي يانيك سينر بطل أستراليا المفتوحة من نصف النهائي وأنهى مسلسل انتصاراته المتتالية عند 19 مباراة، إذ تنازل عن إرساله منذ الشوط الثاني، ما سمح لمدفيديف بالتقدم 3-0.

- ألكاراس ينضم الى نادال -

لكن الإسباني رد في الشوط الخامس الذي انتزعه على إرسال منافسه ثم أدرك التعادل على إرساله 3-3 و4-4 و5-5 و6-6، ليحتكم اللاعبان الى شوط فاصل بدأه ألكاراس بالتقدم 3-0 ثم 5-2 قبل أن يفوز مدفيديف بالنقاط الثلاث التالية ليدرك التعادل 5-5.

لكن ألكاراس حافظ على رباطة جأشه وفاز بالنقطتين التاليتين، منهياً المجموعة لصالحه في ساعة و9 دقائق، ثم بدأ المجموعة الثانية من حيث أنهى الأولى متقدماً 3-0 بعد كسره إرسال مدفيديف في الشوط الثاني.

عاد وكرر الأمر في الشوط السادس، ليتقدم 5-1 قبل أن يرسل للفوز بالمباراة التي حسمها لصالحه في ساعة و42 دقيقة، ليصبح بذلك أول لاعب يحتفظ بلقب هذه الدورة منذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي توج بطلاً ثلاث مرات متتالية بين 2014 و2016.

ويأمل الإسباني المواصلة على هذا المنوال حين يبدأ هذا الأسبوع مشواره في دورة ميامي لماسترز الألف نقطة حيث يسعى الى الفوز باللقب للمرة الثانية، بعد أولى عام 2022 حين تغلب في النهائي على النروجي كاسبر رود، قبل أن يتنازل عن اللقب العام الماضي بخسارته في نصف النهائي أمام سينر.

وعلق على مشاركته في ميامي، قائلاً "من البديهي أن الفوز بالألقاب يمنحك الثقة لخوض الدورات التالية"، مقراً أن الفوز بلقب إنديان ويلز "صعب حقاً" لكنه "يمنحك حافزاً إضافياً لمواصلة المشوار في دورة ميامي ولما يأتي بعدها".

وبات ألكاراس ثاني لاعب فقط بعد مواطنه رافايل نادال يفوز بخمسة ألقاب في دورات الماسترز الألف نقطة قبل الوصول الى عامه الحادي والعشرين.

وتطرق مدفيديف الى مجريات مباراته مع الإسباني، قائلاً "نجح في المجموعة الأولى (بعد التخلف 0-3) في رفع مستواه. نجحت الى حد ما في البقاء ضمن الأجواء وفي محاولتي أن أكون على المستوى ذاته معه. لكني كنت متأخراً (من حيث المستوى) بعض الشيء".

وأقر الروسي أن أداءه لاسيما في المجموعة الثانية كان "في انحدار وانحدار وانحدار، وهو كان في صعود وصعود وصعود. بالتالي، النتيجة عادلة استناداً الى مجريات المباراة، لكني سعيد لأنه في المرة الماضية التي وصلت فيها الى نهائي إنديان ويلز فزت بعدها مباشرة بلقب ميامي (على حساب سينر)، وهذا ما سأحاول فعله".

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