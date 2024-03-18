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الجيش الإسرائيلي يدعو المدنيين في حي الرمال ومجمع الشفاء في غزة إلى الإخلاء

3/18/2024 5:18:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي في غزة، إلى الإخلاء والتوجه جنوبا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي.

وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليفتنانت كولونيل أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جميع الموجودين في حي الرمال وحول مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى إخلاء المنطقة، وذلك بعد أن اقتحم الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مجمع الشفاء الطبي مجددا، وسط تقارير عن عدد غير معلوم من القتلى والمصابين.

وقال ادرعي في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية: "نداء الى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفى الشفاء ومحيطه: من أجل الحفاظ على أمنكم - عليكم اخلاء المنطقة بشكل فوري غربا، ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوبا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي".

وكان الجيش الإسرائيلي قام بالفعل باجتياح مستشفى الشفاء في منتصف نوفمبر الماضي على الرغم من الانتقادات الدولية الهائلة، وزعم الجيش الإسرائيلي إنه عثر على مجمع أنفاق لحماس هناك.


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