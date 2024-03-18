الجيش الإسرائيلي يدعو المدنيين في حي الرمال ومجمع الشفاء في غزة إلى الإخلاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا الجيش الإسرائيلي المدنيين في حي الرمال ومجمع الشفاء الطبي في غزة، إلى الإخلاء والتوجه جنوبا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي.
وطلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليفتنانت كولونيل أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جميع الموجودين في حي الرمال وحول مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى إخلاء المنطقة، وذلك بعد أن اقتحم الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مجمع الشفاء الطبي مجددا، وسط تقارير عن عدد غير معلوم من القتلى والمصابين.
وقال ادرعي في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية: "نداء الى كل المتواجدين والنازحين في حي الرمال وفي مستشفى الشفاء ومحيطه: من أجل الحفاظ على أمنكم - عليكم اخلاء المنطقة بشكل فوري غربا، ومن ثم عبر شارع الرشيد (البحر) جنوبا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي".
وكان الجيش الإسرائيلي قام بالفعل باجتياح مستشفى الشفاء في منتصف نوفمبر الماضي على الرغم من الانتقادات الدولية الهائلة، وزعم الجيش الإسرائيلي إنه عثر على مجمع أنفاق لحماس هناك.
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