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تفاصيل فيلم كريم ونانسي

3/17/2024 2:32:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن تفاصيل فيلمه الجديد «شغل كايرو»، الذي سيجمعه مع الفنانة نانسي عجرم، في أولى تجاربها التمثيلية، مؤكدا أن نانسي ستشكل إضافة كبيرة للسينما.
وقال كريم، في تصريحات إعلامية: «هعمل فيلم مع نانسي عجرم، وكنت بعرض الرواية بتاعتي في السعودية، وأبو ناصر هو اللي قال «إيه رأيكم لو عملنا فيلم؟»، هو فيلم لايت ورومانسي كوميدي، وبيدور حول ان شخص بينصب عليها وهي بتلف تنصب عليه وبيقعوا في قصة، ودخول نانسي السينما بيضيف للسينما».

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