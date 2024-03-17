تفاصيل فيلم كريم ونانسي

(MENAFN
- Al-Anbaa) كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن تفاصيل فيلمه الجديد «شغل كايرو»، الذي سيجمعه مع الفنانة نانسي عجرم، في أولى تجاربها التمثيلية، مؤكدا أن نانسي ستشكل إضافة كبيرة للسينما.
وقال كريم، في تصريحات إعلامية: «هعمل فيلم مع نانسي عجرم، وكنت بعرض الرواية بتاعتي في السعودية، وأبو ناصر هو اللي قال «إيه رأيكم لو عملنا فيلم؟»، هو فيلم لايت ورومانسي كوميدي، وبيدور حول ان شخص بينصب عليها وهي بتلف تنصب عليه وبيقعوا في قصة، ودخول نانسي السينما بيضيف للسينما».
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