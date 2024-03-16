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جرش.. ترقب إعلان المعراض لواء لتحسين المناطق

3/16/2024 11:25:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش– يعوّل جرشيون على التقسيمات الإدارية الجديدة لمناطقهم لإنقاذهم من مشكلتي الفقر والبطالة، بفتح مشاريع واستثمارات جديدة في مناطق شبه نائية في المحافظة، أسوة بباقي المحافظات، كون جرش ما تزال برغم المطالبات الشديدة منذ عشرات السنين لواء واحدا فقط، ومحرومة من التعيينات والمشاريع والفرص الاستثمارية.
وطالبوا في الوقت ذاته الحكومة، للإسراع بالموافقة على التقسيمات الجديدة في المحافظة، وتتمثل باستحداث لواء المعراض، وقد سبق وطالب به الجرشيون أثناء زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة لمحافظتهم، والقرار حاليا على طاولة رئاسة الوزراء بانتظار الموافقة النهائية عليه.
بدورها تعتقد رئيسة المشاريع والاستثمار في بلدية المعراض صفاء الزعبي، بأن تحويل المعراض إلى لواء يرفع من مخصصاتها المالية ويزيد من مشاريعها الخدمية والاستثمارية ويحسن أوضاع قراها، التي تعاني اليوم من موازناتها وخدماتها التي تعتمد على موازنة بلدية المعراض الحالية، والمثقلة بالديون، بل بالكاد تغطي رواتب موظفيها.
وأوضحت أن أهالي جرش وسكان المعراض تحديدا، يعولون على قرار تحويل بلديتهم إلى لواء، لمساحتها الواسعة ووصول عدد سكانها لا يقل عن 65 ألف مواطن، وهي محرومة من التعيينات، برغم وجود آلاف الخريجين الجامعيين من أبنائها.
كما أنها كبلدية محرومة من مشاريع وفرص استثمارية وخدمية، نظرا لضعف موازنتها، وسيوفر تحويلها إلى لواء، مراكز خدمية متعددة، ويخفف الضغط على مدينة جرش كونها المركز الوحيد الخدماتي في المحافظة.
رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم، أكد أن الحكومة أنهت الإجراءات المطلوبة لتجديد تقسيماتها الإدارية واستحداث لواء المعراض الجديد، ليضم قرى وبلدات تابعة لبلدية المعراض، ما يخفف الضغط على مركز المدينة، ويزيد فرصها الاستثمارية، وهذه التقسيمات ينتظرها الجرشيون، ويطالبون بها منذ عشرات السنين.
وأوضح العتوم، أن قرار تحويل البلدية الى لواء، يسير الى مراحله النهائية، منتظرا فقط موافقة رئاسة الوزراء، كي يستحدث لواء جديدا في المحافظة التي لا يوجد فيها سوى لواء واحد هو لواء القصبة، ما حرمها خلال سنوات مضت من التعيينات والفرص الاستثمارية والموازنات والمشاريع، أسوة بباقي المحافظات التي تضم عدة ألوية، وتحصل على حقوقها كاملة.
وأكد أن مجلس المحافظة يعمل منذ سنوات على استحداث ألوية في المحافظة، وتعديل التقسيمات الإدارية للمحافظة التي تحتاج لأكثر من لواء، كون مساحاتها واسعة وعدد سكان أكبر بكثير من عدد سكان بعض المحافظات، وتحتاج منذ سنوات لإحداث عدة ألوية فيها لضمان الحصول على حقوقها كافة، وزيادة مخصصاتها من الموازنات في مجلس المحافظة وتسهيل الاستثمار فيها، بخاصة وأن المعراض منطقة سياحية من الدرجة الأولى وفيها مجالات لفرص استثمارية كبيرة.
وأوضح أن نسبة الفقر والبطالة ترتفع في المحافظة، ولا تقل عن 23 % مقارنة بالمحافظات الأخرى، ويجب أن تتجه البرامج والخطط الحكومية للمحافظة، للتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة في جرش، كونها أكبر مدينة سياحية في المملكة، وما تزال مشاريعها السياحية دون التوقعات، ويتعرض فيها قطاع السياحة للضرر بين الحين والآخر.
وكان الوزير السابق والعين مفلح الرحيمي، طالب خلال زيارة جلالة الملك للمحافظة العام الماضي، بضرورة تحديث التقسيمات الإدارية بالمحافظة، وتقسيمها لألوية أسوة بباقي المحافظات، لضمان حصولها على حقوقها المنقوصة في التعيينات والاستثمارات والخدمات.
من جانبه، قال الناشط الاجتماعي د. موفق عضيبات، أن المحافظة من الأقل حظا بالنسبة للتعيينات والاستثمارات والموازنة والمشاريع الخدمية، كونه منذ تأسيسها ما يزال فيها لواء واحد، وقضاءين، وعدد سكانها كبير جدا ونسبة الفوارق فيها والبطالة مرتفعة، كما لا يوجد فيها مدينة صناعية أو مشاريع سياحية، ما حرم سكانها من العمل.
وقال عضيبات إن تقسيمها لألوية يرفع عدد التعيينات والمشاريع والاستثمارات، وينشط حركة العمل فيها وهذا مطلب الجرشيين منذ عقود، ويفضل أن يسرع باتخاذ القرار الذي ما يزال طي أدراج الحكومة، برغم مراجعة الجرشيين للجهات المعنية بهذا الخصوص منذ سنوات.
ورفع الجرشيون مطالبهم بتعديل وإحداث تقسيمات إدارية واستحداث ألوية في المحافظة، أمام جلالة الملك أثناء زيارته لها مؤخرا، وقد أوعز باستحداث لواء المعراض الذي سيكون بمنزلة منقذ للمحافظة، لا سيما وانها قد تعرضت لنكسة بسبب إلغاء المدينة الصناعية، والتي كان يعول عليها بتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
لواء قصبة جرش، هو تقسيم إداري ثان يتبع للمحافظة، وقد استحدث في عام 1967، ويضم 5 مجالس بلدية والقرى التالية: "جرش، سوف، ساكب، كفر خل، الكتة، ريمون، بليلا، قفقفا، نحلة، الربوة، دير الليات، الحدادة، مقبلة، الكفير، زقريط، الجبارات، عصفور، الرشايدة، ام رامح، عنيبة، جبا، ام الزيتون، النبي هود، الحسينيات، ام قنطرة، نجدة، المجر، العبارة، جملا، قريع، دبين، الرياشي، الحازية، عمامة، الشيخ مفرج، السبطة، دير عجلون، الجنيدية، المشيرفة، الفيحاء".

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