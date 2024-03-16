((الطوخى)) للمنتجات الجلدية تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتفاوض شركة الطوخى للمنتجات الجلدية مع شركات أفريقية لتصدير 30% من إجمالى الإنتاج.
وقال أسامة الطوخى رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات سابقًا، إن المصنع يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 100 ألف دولار بنهاية العام الجارى.
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أضاف لـ((البورصة))، أن المفاوضات الجارية ستمكن الشركة من توقيع عقود تصديرية وبالتحديد بدول كينيا وأوغندا والنيجر، وتوجه الشركة نحو التصدير بغرض توفير سيولة دولارية لاستخدامها فى شراء الاحتياجات المستوردة.
أشار إلى أن أسعار الجلود ارتفعت منذ بداية العام الجارى بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام الماضي ليسجل جلد الضأن 33 جنيها مقابل 24 جنيها والبقرى 70 جنيها مقابل 50 جنيها.
وأكد أن تراجع سعر الدولار فى السوق الموازى لم ينعكس على خفض أسعار الجلود نظرًا لتمسك التجار بشراء أسعار منتجاتهم المعروضة.
أشار إلى أن أكثر تحد يواجه المصنعين فى الوقت الحالى هو الارتفاع المستمر لأسعار مستلزمات الإنتاج التى صعدت بنسبة 20% منذ بداية العام الجارى، مطالبًا بإنشاء مصانع محلية تتخصص فى توطين مستلزمات الإنتاج التى يحتاجها الصناع.
وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من 2023 لتسجل 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للمجلس التصديرى لقطاع الجلود والأحذية.
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