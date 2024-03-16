((الطوخى)) للمنتجات الجلدية تسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى أفريقيا

MENAFN - Al-Borsa News) تتفاوض شركة الطوخى للمنتجات الجلدية مع شركات أفريقية لتصدير 30% من إجمالى الإنتاج.

وقال أسامة الطوخى رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات سابقًا، إن المصنع يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 100 ألف دولار بنهاية العام الجارى.

موضوعاتأسوان: انتهاء تنفيذ 7 مشروعات بقرى“نصر النوبة” بتكلفة 423.6 مليون جنيه %30 نموًا مستهدفًا فى صادرات“العربية العالمية” لمنتجات الحبوب انطلاق منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية 23 أبريل المقبل

أضاف لـ((البورصة))، أن المفاوضات الجارية ستمكن الشركة من توقيع عقود تصديرية وبالتحديد بدول كينيا وأوغندا والنيجر، وتوجه الشركة نحو التصدير بغرض توفير سيولة دولارية لاستخدامها فى شراء الاحتياجات المستوردة.

أشار إلى أن أسعار الجلود ارتفعت منذ بداية العام الجارى بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بالعام الماضي ليسجل جلد الضأن 33 جنيها مقابل 24 جنيها والبقرى 70 جنيها مقابل 50 جنيها.

وأكد أن تراجع سعر الدولار فى السوق الموازى لم ينعكس على خفض أسعار الجلود نظرًا لتمسك التجار بشراء أسعار منتجاتهم المعروضة.

أشار إلى أن أكثر تحد يواجه المصنعين فى الوقت الحالى هو الارتفاع المستمر لأسعار مستلزمات الإنتاج التى صعدت بنسبة 20% منذ بداية العام الجارى، مطالبًا بإنشاء مصانع محلية تتخصص فى توطين مستلزمات الإنتاج التى يحتاجها الصناع.

وارتفعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بنسبة 10.8% خلال النصف الأول من 2023 لتسجل 56.9 مليون دولار مقابل 51.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للمجلس التصديرى لقطاع الجلود والأحذية.