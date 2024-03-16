لمريض السكري- أفضل 3 مشروبات على إفطار رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عادًة ما يحتاج مريض السكري إلى تناول بعض السوائل على إفطار رمضان، لكن ما الذي يمكن تناوله دون حدوث أي مشكلات في مستويات السكر بالدم بعد الصيام؟أفضل 3 مشروبات لمريض السكري على إفطار رمضان



1- المياه

تعتبر المياه من أفضل المشروبات التي يمكن لمريض السكري الحصول عليها، لأنها تخلو من السعرات الحرارية والسكريات، وبالتالي لا تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم على الإطلاق، كما تمنح الجسم الترطيب اللازم له للوقاية من الجفاف.

يمكن إضافة بعض النكهات الطبيعية إلى المياه، مثل شرائح الليمون أو البرتقال أو الفراولة أو أوراق النعناع الطازجة أو غيرها، للاستمتاع بمذاق مميز.



2-الحليب خالي الدسم مع التمر

يوفر الحليب قليل الدسم وخالي الدسم الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها مريض السكري، ومن بينها البروتين وفيتامين د والكالسيوم.

وتبين أن مريض السكري يمكنه تناول 2-3 حبة تمر في اليوم الواحد، لذا يمكن تناولهم مع كوب من الحليب قليل أو خالي الدسم على وجبة الإفطار في رمضان.



3-العصائر الطازجة بدون سكر

العصائر الطازجة التي تتميز بكونها 100% بدون سكر مضاف تعتبر مشروبًا صحيًا أيضًا بشرط عدم تصفيتها أو إضافة أي شيء إليها، وبالتالي يمكن لمريض السكري شرب كوب من عصير البرتقال أو الجوافة أو الفراولة الطازج بدون حدوث أي مشكلات في مستويات السكر بالدم.

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