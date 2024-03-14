Friday, 15 March 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دموع الرجال هل ما زالت مرفوضة

3/14/2024 11:20:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت عبارة (خلك رجال) يضطر كثيرون إلى كبت آلامهم الجسيمة وأحزانهم الكبيرة في دواخلهم، ويحبسون دموعهم بالقوة امتثالا لها، وخجلا منها، مع أنهم يحتاجون إلى إطلاقها لتحرر قلوبهم من أوجاع الفقد والفراق ومواقف الألم والأحزان.
وسادت ثقافة أن البكاء لا يليق بالرجال، فهو يبقى عادة للنساء والفتيات وصغار السن، ومن المعيب في مجتمعنا أن يبكي الرجل، إذ لا بد أن يظهر القوة والتحمل والصبر والعزيمة، ولو بكى وشوهدت دموعه فإنه يفقد كثيرا من رصيد رجولته وشخصيته حسب ما يرى كثيرون.
قسوة العادات
يرى أخصائي علم النفس فراس قاسم مهدي أن عادات وتقاليد مجتمعنا قست في حكمها على الرجل الذى يبكي، مما جعل كثيرا من الرجال يكتمون دموعهم، ويحبسونها حتى فى أصعب المواقف التى يمرون بها، فقد اعتاد الأبناء منذ صغر سنهم وفي مراحل الطفولة على أن البكاء للبنات فقط، وأنه لا يجب على الرجل أن يبكي، وأن عزة نفسه تأبى عليه البكاء، وتدفعه لأن يخفي دموعه، وكثير من المجتمعات تنظر إلى الرجل على أنه لا بد أن يكون قويا فلا تتحكم فيه مشاعره وعواطفه.
وقال ((للأسف فقد شكلت نظرة المجتمع عبئاً كبيرا على الرجل فأصبح عقله يرفض فكرة البكاء ومع الوقت يفقد التوازن النفسى المطلوب، مع أن بكاء الرجل يعبر عن حاجته للدعم العاطفي ممن حوله ليساعدوه على استعادة توازنه وتخلصه مما يثقل كاهله من حزن أو عجز)).
تركيبة نفسية
واصل فراس قاسم ((كلما ارتقت المجتمعات ارتقت نظرتها للأمور، وعلينا أن أن نفهم أن بكاء الرجل ما هو إلا وسيلة للتعبير عن العاطفة والمشاعر والأحاسيس المرهفة، وكلما قلت درجة الثقافة كلما نظرت إلى دموعه على أنها ضعف)).
وتابع ((التركيبة النفسية للرجل لا تختلف كثيراً عن المرأة، صحيح أن المرأة عاطفية أكثر ودموعها أسرع عندما لا تستطيع أن تتحمل موقفا ما فتبكي، وبكاؤها هو سلاحها الذي تستخدمه حين تحتاج إليه، لكن مشاعر الحزن والأسى لا تفرق بين رجل وامرأة، فهناك مواقف معينة لا يستطيع الرجل أن يتحكم بانفعالاته خلالها، سواء أكانت نتيجة حزن أو فرح، فتنهمر دموعه كتعبير عن مشاعره كإنسان يتأثر ويتفاعل مع الموقف، سواء أكان فراق عزيز أو فقدانه والشعور بالندم والبكاء من خشية الله، فالبكاء نتيجة لحظة انفعالية معينة لا يتعارض مع قوة الرجل ولا يقلل من قيمته ولا يضعف من شخصيته)).
رفضوا أن أبكي أمي
يعتقد أبو فارس (54 سنة) أن المجتمع يمارس قسوة شديدة على الرجل، وقال ((للأسف نعيش في مجتمع أقل ما أصفه بالقاسي نوعا ما، فمجتمعنا في المنطقة الجنوبية عامة، ونجران خاصة ما يزال وبشكل كبير جدا يرفض دمعة الرجل، كما يرفض بكاءه، ويعتقد أن البكاء للأطفال والنساء أما الرجال فممنوع، ومرفوض عليهم البكاء إلا ما ندر)).
ويضيف ((توفيت والدتي، وفارقت الحياة وهي بين يدي في موقف يصعب وصفه ولا يستطيع أحد أن يتحمله أو يتخيله، وقتها كاد قلبي أن يتوقف، فقد توقف نبض أغلى من في هذا الوجود على قلبي، لم أتمالك نفسي ولم أستطع كبح مشاعري فبكيت حرقة وألما، وفي وقت حضور عدد من الأهل والأقارب تداريت جانبا لأفرغ شحنة من داخلي كادت تخنقني، كنت أحتاج إلى البكاء وتفريغ ما بداخلي، ولو بشيء قليل، فإذا بي أجدهم يعانقونني ويحيطون بي، وقال لي أحدهم: الرجال قادمون كن قويا أمامهم، وقال آخر: الله المستعان تبكي وأنت بهذا العمر، وإذا بثالث يقول: اخف دموعك فالأطفال ينظرون إليك، وكثيرا من النقد والعبارات التي فاقمت الحسرة داخلي، وجعلتني أتساءل:أليس لدى الرجل مهما بلغ عمره أحاسيس ومشاعر؟، وهل قلبه من حجارة؟ وأليس من حقه أن يفرغ شيئا من حزنه وألمه؟)).
لماذا لا يبكي الرجل
تقول أم عبدالله (معلمة) لماذا لا يبكي الرجال؟، وتتساءل ((هل خلقوا بلا أحاسيس ولا مشاعر؟، ولماذا لا يبكون، فالفقد يبكي، والفقر يدمي، والذل يقتل، والعجز يسيل الدموع؟، ولماذا لا يبكون ويخففون من أحزانهم وآلامهم ويعبرون عن مشاعرهم وينفضون ما بداخلهم من مواجع مصدرها الألم والحزن؟)).
وتضيف ((للأسف لمست منعهم، وشاهدته وسمعته، فما زال كثيرون يرفضون دموع وبكاء الرجل ويشيرون إلى أن الدموع للنساء فقط، أما الرجال فلا يجوز لهم ذلك، ومن المعيب عليهم أن يذرفوا دمعة لأي موقف، صحيح أن الرجل يجب أن قويا وذا عزيمة، ولكنه في النهاية إنسان وبشر يملك مشاعر وأحاسيس جياشة تتأثر بالمواقف التي تبكي القلوب قبل العيون)).
تقاليد لا تقبل الضعف
يذهب أبو عبدالرحمن (متقاعد وناشط في مواقع التواصل الاجتماعي) إلى رأي مخالف، ويقول ((خلق الرجال للتحمل والصبر، ويجب أن يكونوا مستعدين تماما لمواجهة المواقف الصعبة بحزم وحكمة، فلا يبدون أمام الصغار والنساء ضعيفين فيزيدوا من أحزان هؤلاء، بل يجب أن يظهروا القوة ليخففوا عن النساء والأطفال المصاب، ويعينوهم ويمسحوا دموعهم ويعلموهم الصبر والاحتساب، خصوصا في مواقف الفراق والوداع وفقد عزيز وغالٍ، وإن لزم الأمر فعليه أن يتدارى بعيدا لوحده أو داخل غرفته فيبكي ويفرغ ما بداخله ومن ثم يعود وقد زالت آثار دموعه، حيث يظهر للجميع قوته وعزيمته وتحمله، وبالذات إن كان هو الأكبر والمسؤول والقائد داخل أسرته أو قبيلته، وعليه أن يورث ذلك لأبنائه ومن يعدونه قدوتهم)).
ويكمل ((هذا ما ورثناه وتعلمناه من أسلافنا، وهي أشياء حميدة لا بأس من الأخذ بها والحفاظ عليها)).
البكاء علامة قوة
لا تبدو مسألة أن يعاب على الرجل بكاؤه، حكرا على مجتمعنا، فكثير من المجتمعات تؤمن بهذا المبدأ، وتطالب الرجل بكتم دموعه، وعلى الأخص تلك المجتمعات التي تنظر إلى الرجل بأهمية خاصة، وتلك التي تمنحه دورا قياديا في أسرته ومحيطه.
وعلى خلاف الحالة التبريرية لبكاء الرجل، يرى متخصصون في علم النفس أن بكاء الرجل يمكن أن يعد علامة قوة وشجاعة تعكس قدرته على التعامل مع مشاعره بصدق وقدرته على التعبير عنها.
وهم يرون أن القوة لا ترتبط بقدرة الرجل على كبت مشاعره وعدم البكاء بل بقدرته على التعبير عنها ومعالجتها، مطالبين بتغيير الصورة النمطية القديمة التي ترفض فكرة بكاء الرجال.
وتؤكد دراسات ومقالات تناولت موضوع بكاء الرجل في الثقافات المختلفة أن ميل الرجل إلى البكاء أو امتناعه عنه يمكن تفسيره من خلال عوامل ونظريات عدة، ويمكن رؤية العوامل المؤثرة على نحو فردي يختلف من شخص إلى آخر.
ويعتقد هؤلاء أن العامل الثقافي والتربوي (نظرة المجتمع) يشكل نمط التعبير العاطفي للرجل، ففي بعض الثقافات قد يكون من النادر أن يظهر الرجال بكاءً علنيًا بسبب القيود الثقافية والتوقعات المجتمعية، فيما في ثقافات أخرى يعد البكاء لدى الرجال تعبيرًا طبيعيًا ومقبولًا، ويُرى أن البكاء يخفف الضغط على الرجل ويحرر عواطفه.
عوامل مؤثرة في منع بكاء الرجال
* الثقافة والتربية
ـ تشكلان نمط التعبير العاطفي للرجل
ـ ترسمان قيودا ثقافية وتوقعات مجتمعية تمنع بكاءه
* العواطف والضغوط النفسية
ـ قد يبكي الرجل نتيجة لتجربة عواطف قوية مثل الحزن والخيبة أو الفرح الشديد
ـ البكاء قد يخفف عن الرجل الضغوط ويحرر عواطفه
* التعبير عن الضعف والتواصل العاطفي
ـ قد يكون البكاء وسيلة للتعبير عن الضعف والتحمل العاطفي
ـ قد يكون تعبيرا عن الحاجة إلى الدعم والاهتمام
* الإفراج عن العواطف المكبوتة
ـ البكاء وسيلة للإفراج عن العواطف المكبوتة والمشاعر العميقة
ـ يخلص الرجال من التوتر العاطفي الناجم عن كبت المشاعر
متى يبكي الرجل
ـ في الحزن والألم العاطفي
ـ في السعادة والفرح
ـ عند الإجهاد والضغوط الكبيرة
ـ عند الإحساس بالظلم أو القهر

MENAFN14032024000089011017ID1107980179

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث