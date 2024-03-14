يقول السائل:

هل سجدة التلاوة سجدة واحدة؟ وهل يجب قول: سبحان ربي الأعلى قبل الدعاء؟ وما الدعاء الذي يقال في السجود؟

الجواب، وبالله التوفيق:

سجدة التلاوة سجدة واحدة، ويسن التسبيح فيها كالسجود، ويستحب أن يقال في السجود: ((سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين)) و((اللهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك ذخراً وضع عني بها وزراً واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود)) رواهما الحاكم وصححهما.

ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول: ((سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا)). قال في الأصل: ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز.

وسجود السهو سجدتان، ويسبح فيهما كالسجود، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده ويقول عليه الصلاة والسلام: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (أما الركوع فعظموا الرب) (وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) أي (حري أن يستجاب لكم).

وهذا يعم جميع أنواع السجود. وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويقول أيضاً في السجود والركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي). ويقول فيهما: سبوح قدوس رب الملائكة والروح والله تعالى أعلم