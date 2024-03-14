اكتتاب «باركن» يتجاوز المستهدف 165 مرة ويستقطب 259 ملياراً

شهد الطرح العام الأولي لشركة باركن إقبالاً استثنائياً؛ حيث بلغ إجمالي الطلب على الاكتتاب العام نحو 259 مليار درهم (نحو 71 مليار دولار) بسعر العرض النهائي، ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 165 مرة لجميع الشرائح مجتمعةً بسعر العرض النهائي.

وأعلنت الشركة عن تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 2.1 درهم للسهم والذي يعتبر عند الحد الأعلى للنطاق السعري، وذلك عقب انتهاء إعداد سجل أوامر الاكتتاب. وهو ما يحقق إجمالي عائدات تبلغ حوالي مليار و574.37 مليون درهم (حوالي428.69 مليون دولار ) لصندوق دبي للاستثمار (المساهم البائع). وتؤكد الشركة والمساهم البائع حجم الطرح المعلن عنه سابقاً ما مجموعه 749.700.000 سهم عادي، وهذا يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال ((باركن))، ممثلاً أعلى مستوى من الاكتتاب على الإطلاق في سوق دبي المالي.

وجذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً كبيراً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى أكثر من 230 مليار درهم (حوالي 63 مليار دولار)، مما يشير إلى زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار حوالي 166 مرة بسعر العرض النهائي. كما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً واسعاً من المستثمرين المحليين حوالي 29 مليار درهم (حوالي 8 مليارات دولار)، مما يشير إلى زيادة تجاوزت حوالي 153 مرة، وتم تلقي ما يقرب من 63 ألف طلب، وهو رقم قياسي للاكتتاب العام في سوق دبي المالي.

ويؤكد الإقبال القوي على الطرح العام مدى جاذبية العرض الاستثماري لشركة ((باركن))، كما يعكس الثقة الكبيرة بآفاق النمو طويلة الأمد والبنية التحتية القوية لإمارة دبي.

وقال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: ((يمثل اليوم لحظة مميزة لشركة ((باركن))، حيث حصلنا على طلب قياسي من المستثمرين للاكتتاب في أسهمنا، مع تجاوز الاكتتاب العالمي للقيمة المستهدفة بـ 165 مرة. ويعكس هذا النجاح ثقة المستثمرين في نموذج أعمالنا المتميز في فئته، وأدائنا المالي القوي، والدور الذي تلعبه الشركة في دعم النمو الاقتصادي السريع لمدينة دبي)).

وتابع:((من خلال الاكتتاب العام، سنواصل في البناء على نجاحاتنا وتسريعها، مما سيساهم في تقديم حلول للنقل سلسة ومستدامة ومبتكرة في جميع أنحاء الإمارة. نحن فخورون بدعم برنامج الخصخصة في دبي ونشارك في التوسع المستمر في سوق دبي المالي. يسعدني أن أرحب بالمستثمرين الجدد في باركن، مؤكداً تفانينا في تقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة لدينا)). وتم ربط قيمة الدرهم بسعر دولار قدره 3.6725 دراهم لكل دولار منذ عام 1997. وقد تم حساب جميع تحويلات الدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي المدرجة هنا على هذا المعدل.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم ((باركن)) في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس 2024 تحت الرمز(باركن) ورقم التعريف الدولي AEE01370P249. وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 6.30 مليارات درهم ( 1.72 مليار دولار).

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