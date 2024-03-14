تحتاجين أكلات سهلة وسريعة في رمضان؟ تعرفي على أشهر 5 وصفات









وتساعد الأكلات السريعة على توفير الوقت والجهد، وفي نفس الوقت تلبي الاحتياجات الغذائية للصائم بشكل صحي وآمن، ويجب التركيز على المكونات الطازجة والصحية مثل الخضروات والفواكه والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون، لأنها توفر العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم مثل الفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات.



فيما يلي بعض الأفكار لتحضير أكلات سريعة في شهر رمضان:

يمكن تحضير العديد من الأطباق السريعة مثل السلطات، والشوربات الخفيفة، والمقبلات المتنوعة.



من الممكن أيضًا تحضير وجبات خفيفة مثل السندويشات والمعجنات بسرعة.

يمكن تحضير أطباق متنوعة ولذيذة باستخدام مكونات متوفرة في المطبخ مثل الأرز، الدجاج، الخضروات، والبهارات.



يفضل تقديم تشكيلة متنوعة من الأطباق خلال شهر رمضان لإضافة التنوع إلى وجبات الإفطار والسحور.



يمكن تحضير أطباق عربية تقليدية مثل المندي، والكبسة، بجانب أطباق عالمية مثل المعكرونة والبيتزا.



يمكن استخدام طرق طهي سريعة مثل الشواء أو القلي لإعداد وجبات شهية بسرعة.



من الضروري اختيار وصفات بمكونات قليلة التكلفة خلال شهر رمضان.



يمكن تحضير أطباق مبتكرة باستخدام مكونات اقتصادية مثل الفول والعدس.



من المهم اختيار أطعمة صحية ومتوازنة خلال شهر رمضان، مع تجنب تحضير الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون.



مميزات الأكلات السريعة

تعتبر الأكلات السريعة الصحية خيارًا مثاليًا لتوفير وجبات سهلة وصحية خلال شهر رمضان.



تلعب دورًا مهمًا في المحافظة على صحة الصائم وتوفير الراحة خلال هذا الشهر.



توفر الوقت والجهد، حيث لا يستغرق تحضير هذه الوجبات وقتًا طويلاً، مما يوفر الوقت لأداء الالتزامات الأخرى.



تتميز بأنها خفيفة وسهلة الهضم، مما يساعد على تجنب الشعور بالثقل والتعب بعد الإفطار.



هناك العديد من الخيارات الصحية للأكلات السريعة مثل السلطات و الشوربات والسندويشات الصحية، مما يمنع الملل من تناول الطعام.



تمتاز بمحتواها الغذائي العالي، إذ يمكن اختيار وجبات غنية بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لتعويض ما فقده الجسم خلال الصيام.



الأكلات السريعة تناسب جميع الأعمار، حيث تتنوع لتناسب أذواق جميع أفراد الأسرة من كبار وصغار، مما يسهل عملية إعداد الوجبات للجميع، ويجعلها مثالية للعائلات، كما أن معظمها رخيصة التكلفة مقارنة بوجبات الطعام الأخرى.



بسبب سهولة تحضيرها وتنوعها، تساعد على تقليل الإجهاد والتوتر المصاحب لإعداد الوجبات في شهر رمضان.



5 أكلات سهله وسريعه في رمضان

هناك العديد من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتميز بسهولة تحضيرها وتوفر مكوناتها، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية الضرورية للصائم، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو جانبية، وهي مثالية للإفطار أو السحور، وفيما يلي 5 أمثلة عليها:



وجبة الأرز بالفراخ







وجبة الأرز بالفراخ هي أكلة شهية ومغذية، وتعتبر من الوجبات السريعة والمفضلة خلال شهر رمضان، والتي يمكن تقديمها مع الخبز العربي الطازج ويمكنك تحضيرها عن طريق التالي:



المكونات:

أرز

فراخ مقطعة إلى قطع

بصل مفروم

ثوم مهروس

بهارات مثل الكزبرة والقرفة والكركم والفلفل الأسود

زيت زيتون

مرقة دجاج أو ماء



طريقة التحضير:

قومي بتتبيل قطع الفراخ بالملح والفلفل والبهارات المفضلة وتركها لبعض الوقت لامتصاص النكهات.



سخني الزيت في قدر على نار متوسطة وقومي بقلي البصل والثوم حتى يصبح لونهما ذهبياً.



أضيفي قطع الفراخ المتبلة ثم قومي بتحميرها من جميع الجوانب.



صب المرقة أو الماء بكمية كافية لطهي الأرز، وعندما يغلي المزيج، أضيفي الأرز وقلبيه جيداً.



خففي الحرارة وغطي القدر واتركيه حتى ينضج الأرز تماماً.



اتركيها لبضع دقائق قبل التقديم للحصول على نكهة أفضل، ويمكن إضافة بعض الخضروات المفضلة مثل الجزر والبازيلاء أو البصل الأخضر لإضافة المزيد من النكهة والقيمة الغذائية.



وجبة المكرونة بالخضار









وجبة المكرونة بالخضار هي خيار رائع وصحي لوجبات شهر رمضان، وتأتي ضمن الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في خطوات سهلة وبسيطة، وهي غنية بالفيتامينات والألياف من الخضروات، كما تعتبر خفيفة ولذيذة في نفس الوقت، ويمكن تقديمها بجانب خبز عربي وسلطة خضراء.



المكونات:

معكرونة أي نوع مفضل

خضروات متنوعة مثل البازلاء، الفلفل الملون، الجزر، الكوسا، البصل، الثوم

طماطم مقشرة ومفرومة أو معجون طماطم

زيت زيتون

بهارات مثل الفلفل الأسود والريحان

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



طريقة التحضير:

اسلقي المعكرونة في ماء مملح.

في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل والثوم المفروم وقلبيهما جيداً.

أضيفي الخضروات وقلبيها لبضع دقائق.

صبي الطماطم المقشرة والمفرومة أو معجون الطماطم والبهارات والملح والفلفل وقلبي جيداً.

اتركي الخضار حتى ينضج قليلاً، ثم أضيفي المعكرونة المسلوقة إلى الخضار وقلبي لتتجانس المكونات.



فتة الباذنجان









فتة الباذنجان هي إحدى الوجبات الشهيرة والسريعة في شهر رمضان المبارك، ويتم تقديمها ساخنة مع الزيتون أو الخبز العربي الطازج، وتُعتبر وجبة غنية ومغذية خلال هذا الشهر.



المكونات:

باذنجان كبير مقطع إلى مكعبات

بصل مفروم ناعماً

ثوم مفروم

طماطم مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

خبز عربي أو شامي مقطع إلى قطع صغيرة

زيت زيتون ملح وفلفل أسود وكمون، وقرفة

لبن رائب



طريقة التحضير:

قومي بتسخين الزيت في مقلاة وأقلي قطع الباذنجان حتى تصبح ذهبية اللون، ثم صفيها على منشفة ورقية.

في نفس المقلاة، قم بقلي البصل والثوم حتى يصبح لونهما ذهبياً.

أضيفي الطماطم المقطعة والبهارات وتبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة.

قلبي المكونات جيداً واتركيها على نار هادئة حتى تنضج الطماطم.

أضيفي قطع الخبز وقطع الباذنجان المقلية إلى الخليط مع التقليب.

صبي اللبن الرائب على الفتة وقلبيها مرة أخرى حتى تمتص الفتة السوائل.

ضعي الفتة في طبق التقديم وبذلك تصبح جاهزة.



سلطة الفتوش









تُعتبر سلطة الفتوش من الأطباق الشهيرة في رمضان، وهي سهلة التحضير وغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويمكن تقديمها باردة كوجبة خفيفة أو مقبلات في رمضان، كما أن النكهات المميزة من حموضة الليمون والسماق تجعلها مالحة وحامضة في آن واحد، بالإضافة إلى ذلك يمكن تقديمها مع شرائح اللحم المشوي أو السمك للحصول على وجبة متكاملة وصحية.



المكونات:

خبز عربي أو خبز شامي قديم ومقرمش

خيار أخضر مقطع مكعبات

طماطم مقطعة مكعبات

بقدونس مفروم ناعماً

نعناع أخضر مفروم

بصل أخضر مقطع شرائح رفيعة

زيت زيتون

عصير ليمون

ملح وفلفل اسود وسماق

جبنة لبنة طرية



طريقة التحضير:

قطعي الخبز إلى مكعبات صغيرة أو رقائق وضعيها في وعاء كبير.

أضيفي الخضروات المقطعة كالخيار، الطماطم، البقدونس، النعناع، البصل الأخضر إلى الوعاء.

في وعاء آخر، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون وبعض الملح والفلفل.

صبي تتبيلة الزيت والليمون على الخضراوات والخبز وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات.

رشي السماق على السلطة وقلبي برفق، ويمكن إضافة جبنة اللبنة الطرية فوق السلطة لنكهة لذيذة.



سندويشات الحمص













يُعتبر سندويشات الحمص من الأكلات الخفيفة والسريعة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة، وتعتبر خياراً رائعاً لوجبات شهر رمضان، ويتم تقديمها ساخنة أو باردة كوجبة خفيفة أو مقبلات، وهي غنية بالبروتين والألياف وتعتبر خياراً صحياً ومغذياً في هذا الشهر الفضيل.



المكونات:

حمص منقوع ومسلوق

بصل أخضر مفروم

بقدونس مفروم

ثوم مهروس

زيت زيتون

عصير ليمون

ملح وفلفل اسود وسماق

خبز عربي أو خبز صاج



طريقة التحضير:

اهرسي الحمص المسلوق في وعاء باستخدام شوكة أو خلاط يدوي حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.

أضيفي البصل الأخضر والبقدونس والثوم المهروس والملح والفلفل وامزجيهم جيداً.

صبي زيت الزيتون وعصير الليمون على الحمص وقلبي حتى تمتزج المكونات.

رشي السماق على خليط الحمص واخلطيه قليلاً، وبعد ذلك افردي خليط الحمص على الخبز العربي أو خبز الصاج.

يمكنك إضافة المزيد من الخضروات مثل الطماطم والخيار والبصل المفروم حسب الرغبة.



أكلات سهلة للإفطار







إليك بعض الأكلات السهلة التي يمكن تحضيرها لتناول الإفطار في شهر رمضان:

الشوربة: تعتبر خيارًا ممتازًا لوجبة الإفطار، ويمكن تحضير أنواع مختلفة من الشوربة مثل شوربة العدس أو شوربة الخضار.



السلطات: تُعد خيارًا صحيًا وسريعًا لتناولها في وجبة الإفطار، ويمكن تحضير سلطات متنوعة باستخدام الخضار مع إضافة بعض البروتين مثل قطع الدجاج.

الحبوب الكاملة: يمكن تحضير وجبات إفطار سريعة باستخدام حبوب كاملة مثل الشوفان أو القمح وتقديمها مع حليب أو زبادي.



السندويشات الصحية: مثل سندويشات الحمص والفلافل أو التونة أو البيض مع الخضروات، باستخدام الخبز.



الفطائر المحشوة: مثل فطائر السبانخ أو الجبن أو اللحم.



البيض: مثل البيض المقلي أو المسلوق أو عمل عجة البيض أو البيض بالطماطم.

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