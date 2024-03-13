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10 قرى تنعش سوق الدرب الرمضاني

3/13/2024 11:24:41 PM

(MENAFN- Al Watan) تشهد الأسواق الشعبية الرمضانية والمحال التجارية بمنطقة جازان حركة تجارية نشطة مع حلول شهر رمضان المبارك لشراء العديد من الأصناف المتنوعة من المواد الغذائية الرمضانية، في وقت يتوافد المتسوقون من 10 قرى للسوق الشعبي الأكبر بالدرب.
((الوطن)) رصدت في جولة ميدانية السوق الرمضاني الذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين والمقيمين، ويحتوي السوق على العديد من الأكلات الشعبية الرمضانية مثل الحنيذ والأسماك وعيش التنور والحلويات والمشروبات.
وقال المواطن محمد إبراهيم دبابي إن ((سوق الدرب من أقدم أسواق جازان ومر بثلاث مراحل إلى أن استقر في موقعه الحالي، مشيرًا إلى أن السوق ليس للتسوق فقط بل يعد مكانًا للاجتماع اليومي بالأصدقاء الذين يتوافدون إليه من أحياء الدرب والقرى المجاورة)).
من جانبها، أوضحت البلدية أنها أنهت استعداداتها لرمضان منذ وقت مبكر، من خلال وضع خطة لـ 5 فرق رقابية للقيام بحملات ميدانية مكثفة وواسعة النطاق على جميع المنشآت الغذائية والتركيز على الأنشطة الخاصة بالصحة، فضلا عن مراكز التسويق والمطابخ والمستودعات الغذائية والمخابز بهدف التأكد من سلامة الأغذية المعروضة خلال رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب والإقبال على المنتجات الغذائية.

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