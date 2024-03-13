20% زيادة فى مخصصات ((بيتى)) للمسئولية المجتمعية العام الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) قال عمرو سالم، الرئيس التنفيذى للموارد البشرية بشركة بيتى للصناعات الغذائية، إنَّ الشركة تستهدف زيادة المخصصات الخاصة بالمسئولية المجتمعية خلال العام الحالى.

أضاف لـ((البورصة))، أن البرنامج الأكبر لدى ((بيتى)) فى مجال المسئولية المجتمعية هو برنامج ((الكسيب)) الذى تقوم من خلاله بمساعدة الشباب فى الحصول على فرصة عمل تتمثل فى توزيع منتجات الشركة فى المناطق النائية، ويتم تدريبهم والمساعدة فى سداد الأقساط الخاصة بسياراتهم، مشيراً إلى أن عددهم الحالى يبلغ 350 شخصاً.

موضوعاتمنظمة التعاون الاقتصادى: تغير المناخ تحدٍ مُلح لمصر الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار 79 مليون جنيه حجم إنفاق ((المصرية للاتصالات)) على المسئولية المجتمعية فى 2023

أوضح أنه من المستهدف من خلال البرنامج العام الحالى زيادة عدد المستفيدين من البرنامج بنحو 100 شاب وفتاة أيضاً، ليصل إجمالى العدد 450 شخصاً.

أشار إلى أن البرنامج الثانى الخاص بالمسئولية المجتمعية للشركة هو توطين الصناعة، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على صناعات مغذية تهدف كل عام إلى تقليص المستورد منها ودعم المصرى، وتتعامل مع 100 مزرعة لتوفير الألبان من المزارع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويتم دعم المزارعين فنياً من خلال تقديم التدريب اللازم لهم، وذلك بجانب توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير فرص عمل لذوى الإعاقة البالغ عددهم فى الشركة حالياً 150 فرداً فى قطاعات مختلفة ونسعى لزيادتهم.

وأكد“سالم”، أن ((بيتى)) تسعى لتحقيق برنامج الاستدامة وتمتلك حالياً محطة طاقة شمسية تمثل نسبة تتراوح بين 20 و30% من استهلاك الطاقة بجانب وحدة غاز.

وأشار إلى تعاون الشركة مع البنك الأوروبى لتمكين المرأة من خلال برنامج تم وضعه من قبل البنك لدراسة الوضع بالشركة وتوفير أفكار وحلول لتقوية السياسات والإجراءات الخاصة بالتمكين.

أضاف أن عدد السيدات زاد داخل الشركة خلال آخر عامين بنسبة 49% واستحوذت المرأة على نسبة 30% من الوظائف الإدارية العليا و21% للمديرين، بجانب برنامج ((فيوتشر ليدرز)) الذى يستهدف الخريجين الجدد وهو برنامج سريع يعمل على إعداد المديرين خلال 3 أعوام فى القطاعات المختلفة سواء المبيعات أو التسويق أو غيرها من القطاعات.