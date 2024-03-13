20% زيادة فى مخصصات ((بيتى)) للمسئولية المجتمعية العام الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عمرو سالم، الرئيس التنفيذى للموارد البشرية بشركة بيتى للصناعات الغذائية، إنَّ الشركة تستهدف زيادة المخصصات الخاصة بالمسئولية المجتمعية خلال العام الحالى.
أضاف لـ((البورصة))، أن البرنامج الأكبر لدى ((بيتى)) فى مجال المسئولية المجتمعية هو برنامج ((الكسيب)) الذى تقوم من خلاله بمساعدة الشباب فى الحصول على فرصة عمل تتمثل فى توزيع منتجات الشركة فى المناطق النائية، ويتم تدريبهم والمساعدة فى سداد الأقساط الخاصة بسياراتهم، مشيراً إلى أن عددهم الحالى يبلغ 350 شخصاً.
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أوضح أنه من المستهدف من خلال البرنامج العام الحالى زيادة عدد المستفيدين من البرنامج بنحو 100 شاب وفتاة أيضاً، ليصل إجمالى العدد 450 شخصاً.
أشار إلى أن البرنامج الثانى الخاص بالمسئولية المجتمعية للشركة هو توطين الصناعة، مشيراً إلى أن الشركة تعتمد على صناعات مغذية تهدف كل عام إلى تقليص المستورد منها ودعم المصرى، وتتعامل مع 100 مزرعة لتوفير الألبان من المزارع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويتم دعم المزارعين فنياً من خلال تقديم التدريب اللازم لهم، وذلك بجانب توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير فرص عمل لذوى الإعاقة البالغ عددهم فى الشركة حالياً 150 فرداً فى قطاعات مختلفة ونسعى لزيادتهم. “بيتى” تتعاون مع“الأوروبى لإعادة الإعمار” لتعزيز المساواة بين الجنسين فى بيئة العمل
وأكد“سالم”، أن ((بيتى)) تسعى لتحقيق برنامج الاستدامة وتمتلك حالياً محطة طاقة شمسية تمثل نسبة تتراوح بين 20 و30% من استهلاك الطاقة بجانب وحدة غاز.
وأشار إلى تعاون الشركة مع البنك الأوروبى لتمكين المرأة من خلال برنامج تم وضعه من قبل البنك لدراسة الوضع بالشركة وتوفير أفكار وحلول لتقوية السياسات والإجراءات الخاصة بالتمكين.
أضاف أن عدد السيدات زاد داخل الشركة خلال آخر عامين بنسبة 49% واستحوذت المرأة على نسبة 30% من الوظائف الإدارية العليا و21% للمديرين، بجانب برنامج ((فيوتشر ليدرز)) الذى يستهدف الخريجين الجدد وهو برنامج سريع يعمل على إعداد المديرين خلال 3 أعوام فى القطاعات المختلفة سواء المبيعات أو التسويق أو غيرها من القطاعات.
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