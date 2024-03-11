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الجليل أكثر أندية المحترفين استقطابا للاعبي الدرجات الأخرى

3/11/2024 4:36:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات يعد الجليل أكثر أندية دوري المحترفين استقطابا للاعبي الدرجة الأولى، خلال فترة القيد الثانية التي انتهت يوم الأربعاء الماضي، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعيشها النادي، وفسخ عقود عدد كبير من اللاعبين وخصوصا الأجانب، من دون الرجوع للمدير الفني محمد العبابنة، أو انتظار التقرير الذي قدمه المدرب للإدارة، بعدما أنهى الفريق مبارياته في مرحلة الذهاب.
وشهدت فترة القيد الثانية تعاقد الجليل مع اللاعبين، أحمد الخصاونة من فريق العربي، عدي رقيبات، طارق تيم، يوسف دراغمة وخلدون الخزام والحارس خالد العثامنة معارين من فريق الصريح، علاء باكير معارا من فريق سما السرحان، وعودة الخزاعلة الذي تعرض للإصابة في مباراته الأولى مع الفريق، إضافة إلى السوريين عمر عبد الرزاق وعلي المصري.
وفسخ الفريق عقود المغربيين نبيل خرشاش وياسين طهري، والغاني صامويل فوري والنيجيري لقمان عزيز، إضافة الى اللاعبين المحليين محمود مشعل، محمد العدوان، طلال الحواري، موسى الزعبي ويحيى البخيت، ليبلغ عدد اللاعبين الراحلين بعد نهاية مرحلة الذهاب 9، ما شكل معضلة فنية للجهاز الفني الذي عمل خلال مرحلة الذهاب على إيجاد توليفة متناسقة قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة، ليعود للبحث عن توفير الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد في توليفة أخرى في مرحلة الإياب. وأكد العبابنة، أنه حرص على متابعة منافسات الدرجات الأخرى، بحثا عن استقطاب عدد من اللاعبين الذين يخدمون الفريق في ظل الاستغناء عن عدد من اللاعبين بين المرحلتين بقرار إداري نتيجة الأوضاع المالية.
وأضاف في تصريح لـ"الغد": "تمكنا من استقطاب عدد من اللاعبين المميزين في الخطوط كافة، على سبيل الإعارة خلال مرحلة الإياب، لتعزيز قدرات الفريق الباحث عن المحافظة على مقعده بين دوري الكبار لموسم آخر، إضافة إلى اللاعبين السوريين، وللأسف خسرنا جهود اللاعب عودة الخزاعلة في مشاركته الأولى وسيغيب عن الفريق مدة شهرين".
وعبر العبابنة عن رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباريات مرحلة الإياب، متمنيا زيادة الانسجام بينهم خلال المباريات المقبلة، ولم يخف تخوفه من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الفريق والتي تؤثر على الأداء الفني، قائلا: "الموسم الحالي من أصعب المواسم على المديرين الفنيين".
وتعيش إدارة الجليل وضعا لا تحسد عليه، بعدما وجدت نفسها أمام تحديات صعبة فرضتها الظروف السابقة، التي حرمت الإدارة من الحصول على المستحقات الشهرية التي يقدمها الاتحاد للأندية، فكانت المبالغ المستحقة للنادي تذهب للأطراف المشتكية، ويعاني النادي أسوة ببقية فرق دوري المحترفين، من ضائقة مالية فرضتها تراكمات الشكاوى، والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين والموظفين، وأدت إلى زيادة الأعباء المالية.
واستهل الجليل مشواره في مرحلة الإياب بثلاثة تعادلات مع فرق معان والوحدات وشباب العقبة، ليستقر الفريق بعد ختام منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين بالمركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، وسجل الفريق 8 أهداف ودخل مرمى الفريق 15 هدفا.

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