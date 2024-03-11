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إطلاق جائزة الدانة للدراما بالتزامن مع مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الـ 16

3/11/2024 4:33:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنظم وزارة الإعلام بالبحرين بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج جائزة «الدانة للدراما» بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي تستضيفها البحرين مايو المقبل.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية استضافة البحرين للدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون كملتقى خليجي يحتفي بالإبداع الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، ولما له من دور مهم في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى منطقة الخليج العربي، والاحتفاء بالتميز في مجال الإذاعة والتلفزيون، وتكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال الحيوي.
وأشاد سموه بإطلاق «جائزة الدانة» للدراما بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لتحفيز النجوم على الإبداع والتميز في مجال الدراما، منوها بالمكانة الرائدة للدراما الخليجية وما قدمته من أعمال على امتداد تاريخها، لتأتي تلك الجائزة لتقدير عطاءات المبدعين في هذا المجال، متمنيا سموه للقائمين على المهرجان كل التوفيق والنجاح في إقامة النسخة السادسة عشرة لتكون مكملة للنجاحات التي شهدتها النسخ السابقة من هذا المهرجان، كما تمنى سموه لجميع المشاركين في جائزة الدانة للدراما التوفيق والنجاح.
من جانبه، أكد د.رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام البحريني، ان الوزارة ترحب باستضافة الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، وستسخر كل إمكاناتها لإنجاح الحدث انطلاقا من دورها المستمر في تعزيز التعاون والترابط بين الهيئات والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية والخاصة، وتنمية الإنتاج الإعلامي المشترك، وحرصها المتواصل على تشجيع المبدعين، متمنيا لجميع المشاركين في المهرجان والجائزة التوفيق والنجاح.
بدوره، قال مجري بن مبارك القحطاني، مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أمين عام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون: إن جوائز «الدانة للدراما»، اضافة كبيرة ونقلة نوعية للدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وتحفيزا للإبداع والتميز، لتضاف إلى جوائز الأشرعة الخاصة بالمسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الاعلام الرقمي والأفلام للقطاعين العام والخاص والأفراد، موضحا أن المهرجان وعبر تاريخه العريق الذي بدأ منذ عام 1980 يعد حدثا إعلاميا وفنيا كبيرا وملتقى للرواد والنجوم وصانعا للمبدعين.
هذا، وقد بدأت مرحلة تلقي الترشيحات لجائزة «الدانة» من يوم الجمعة 8 مارس وستستمر حتى 25 أبريل المقبل من خلال الموقع الإلكتروني لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، وسيتم تقييم المشاركات من خلال لجنة تحكيم تضم مجموعة من كبار النقاد والمختصين في المجال الفني من الدول الخليجية والعربية، حيث سيتم فرز النتائج في التاسع من مايو المقبل، ومن ثم الإعلان عن الأسماء والأعمال الفائزة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة، بينما سيتم تسليم الفائزين الجوائز في ختام أعمال الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي ستقام بمملكة البحرين من 28 إلى 30 مايو المقبل.
يذكر أن جائزة «الدانة للدراما» تضم 9 فئات هي: أفضل عمل درامي (مسلسل اجتماعي، مسلسل كوميدي)، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد (ممثل شاب، ممثلة شابة)، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج.

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