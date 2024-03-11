Monday, 11 March 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ممثل يمتهن التسول ويجني مبالغ هائلة

3/11/2024 2:21:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لجأ الممثل لو جينغانغ إلى التسول كوسيلة لكسب عيشه والمال، وداوم على هذه العادة خلال السنوات الـ12 الماضية، عبر إظهار مهارات تمثيلية فائقة لجمع ما يتسنى له من المارة.

واستطاع أن يكسب ما يصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً. واتخذ من حديقة عامة مكاناً للتسول.

MENAFN11032024000110011019ID1107959051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث