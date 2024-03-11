ممثل يمتهن التسول ويجني مبالغ هائلة

ممثل يمتهن التسول ويجني مبالغ هائلة
التاريخ
3/11/2024 2:21:33 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
لجأ الممثل لو جينغانغ إلى التسول كوسيلة لكسب عيشه والمال، وداوم على هذه العادة خلال السنوات الـ12 الماضية، عبر إظهار مهارات تمثيلية فائقة لجمع ما يتسنى له من المارة.
واستطاع أن يكسب ما يصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً. واتخذ من حديقة عامة مكاناً للتسول.
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