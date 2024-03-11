ممثل يمتهن التسول ويجني مبالغ هائلة

لجأ الممثل لو جينغانغ إلى التسول كوسيلة لكسب عيشه والمال، وداوم على هذه العادة خلال السنوات الـ12 الماضية، عبر إظهار مهارات تمثيلية فائقة لجمع ما يتسنى له من المارة.

واستطاع أن يكسب ما يصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً. واتخذ من حديقة عامة مكاناً للتسول.