Monday, 11 March 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناس للناس

3/11/2024 2:11:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقول مصطفى صادق الرافعي، رحمه الله: «فما أسعدنا أن نكون لغيرنا فائدة وحياة، وإذا كان الفناء سعادة نعطيها من أنفسنا، فهذا الفناء سعادة نأخذها لأنفسنا..»، كلام عميق من رجل وداعية معطاء يحث على العطاء فيحقق شعورا عظيما بالنفس.
نعم أشعر بهذه المقولة بعملنا التطوعي، ففي فرنسا صادف وجودي برغبة إحدى الفرنسيات الدخول بالإسلام فلقنتها الشهادة وأسلمت فرأيت دموعها وفرحها بإسلامها وغرست في نفسي سعادة لا توصف بدخولها للإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» (متفق عليه).
إن «الإسلام ذوق، والإسلام لطائف، والإسلام أحاسيس ومشاعر، هذا الدين يتعامل مع النفس البشرية، يتعامل مع القلوب والأرواح.. هذا الدين لم يبدأ باستعمال العضلات، ولا خـــشونة الكــلمات، ولا بالتـــصدي والتحدي، ولكن بالكلمة الطيبة، والنظرة الحانية، قال تعالى: (وقولوا للناس حسنا ـ البقرة: 83)».
وما أجمل قول الشاعر حين قال:
لا تقطعن عادة الإحسان عن أحد
ما دمت تقدر والأيام تارات
واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت
إليك لا لك عند الناس حاجات
ولذلك كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يوصف وإنك لعلى خلق عظيم.
وقد قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم «إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا».
وقال صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت معلما مبشرا رحمة مهداة».
فلنحمل في أنفسنا حب الخير للغير ولنتعامل بالحب والوفاء، فالناس للناس، وكما يقول الشيخ الطنطاوي، رحمه الله:
«إذا شئتم أن تذوقوا أجمل لذائذ الدنيا، فجودوا بالحب وبالعواطف الصادقة كما تجودون بالمال».
وختاما نختم بأبيات جميلة للإمام الشافعي:
الناس للناس ما دام الوفاء بهم
والعسر واليسر أوقات وساعات
وأكرم الناس ما بين الورى رجل
تقضى على يده للناس حاجات
لا تقطعن يد المعروف عن أحد
ما دمت تقدر والأيام تارات
واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت
إليك لا لك عند الناس حاجات
قد مات قوم وما ماتت فضائلهم
وعاش قوم وهم في الناس أموات
فاللــهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للــــشر حتى نلقى الله تعالى.

MENAFN11032024000130011022ID1107958681

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث