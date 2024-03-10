جامعة الحسين التقنيّة تقيم مؤتمر HTUX 2033 الأول

MENAFN - Alghad Newspaper)والتي قام بتطويرها مركز التعلّم الرقمي في جامعة الحسين التقنيّة. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من شركاء وضيوف الجامعة من القطاعين الخاص والحكومي إضافة إلى الأكاديميين ورؤساء الجامعات ومدراء المدارس والطلاب والخريجين الشباب.



وتضمّن المؤتمر جلسة نقاشيّة في مجال مستقبل التعلّم والعمل، شارك بها كل من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي؛ معالي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة؛ معالي السيّد أحمد الهناندة، وسعادة رئيس مجلس أمناء مؤسّسة وليّ العهد؛ سعادة المهندس غسّان نقل، إلى جانب رئيس الجامعة؛ الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي.



خلال الحدث؛ تم الإعلان عن ثلاث مبادرات تم إطلاقها ضمن إطار مساهمة منصّة HTUX بتقديم مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل. كان أوّلها الإعلان عن تقديم 4000 فرصة "نمو" مجانيّة للشباب الأردني من خريجي وطلبة السنة النهائية في الجامعات الأردنيّة لإحداث نمو وتغيير إيجابي في مساراتهم الوظيفية من خلال مسارات تعلّم مسرّعة مدتها لا تزيد عن ستة أشهر تقدّم من خلال منصّة HTUX.

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة نمو هي إحدى مبادرات مؤسّسة عبد الله الغرير، والتي تم إطلاقها في نهاية العام الماضي في الأردن وتونس ولبنان، ويتم تنفيذها في الأردن من قبل منصّة HTUX وبالشراكة مع مؤسّسة عبد الله الغرير ومؤسّسة وليّ العهد.



كما تم الإعلان أيضًا عن تقديم ثلاث فرص مجانيّة لمئة مدرسة أردنية لحصول ما مجموعه 300 طالب مدرسي على دورة هندسة الروبوتات من خلال منصّة HTUX وبالتالي تأهيل مدارسهم للمشاركة ضمن مرحلة المدارس في بطولة تحدّي روبوتات السومو الوطنية التي تقام سنوياً في جامعة الحسين التقنية.

وكذلك تم الإعلان عن آلية انضمام المدارس الأردنية لمبادرة تتيح لجميع طلابهم في المرحلة الثانويّة من الانضمام لمسار منصّة HTUX المسّرع لتعلّم البرمجة بلغة بايثون واستخدامها على منصة ريبليت "Python Power-Up: Mastering Coding with Replit's Magic”، وعلى فرصة حصول 20 طالبًا ممن يتقدّم منهم لاختبارات جامعة الحسين التقنيّة لتحديد المستوى في أساسيات البرمجة والحوسبة على قبول لمقعد دراسي في الجامعة. ومن الجدير بالذكر أن هذا المسار تم تطويره من قبل منصّة HTUX بالشراكة مع شركة Replit التي أسّسها ويديرها الريادي الأردني أمجد مسعد في سيليكون فالي الأمريكية.

وخلال الحدث، أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنيّة، عن الخطوة الرياديّة التي تتخذها منصّة HTUX، قائلاً: "إن هذه المنصّة تمثّل نقلة نوعيّة في مستقبل التعلّم. وهي تجسّد التزام الجامعة بتوفير فرص تعلّميّة مبتكرة مرنة وسهلة الوصول للشباب العربي، وتجهّزهم وتزوّدهم بالمهارات الأساسيّة لسوق العمل التنافسي اليوم."

وقدّم رامي الكرمي، مدير مركز التعلّم الرقمي، عرض تقديمي عن منصّة HTUX وهي منصة تعلّم رقمية رائدة تقدّم مسارات تعليمية مسرّعة ومبتكرة مدّتها ستة أشهر بهدف تمكين وتوظيف الشباب العربي، تم تطويرها في مركز التعلّم الرقمي في جامعة الحسين التقنية، ضمن فلسفة تعلّم فريدة ونموذج يهدف إلى قيادة وإحداث تحوّل جذري في المشهد التعليمي، وبالتالي استهداف ما يزيد عن 100 مليون شاب وشابة في وطننا العربي وتزويدهم خلال مدة ستة أشهر لكل مسار بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميّز في متطلبات عصر الثورة التكنولوجية الرابعة من خلال دمج نماذج التعلّم الرقمي وتقديم واعتماد وحدات تعليمية وتدريبية مصغّرة متخصصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا المختلفة وباللغة العربية المحكية (اللهجة البيضاء)، بحيث يقوم النموذج بتركيب هذه الوحدات التعليميّة والتدريبيّة المصغّرة لتشكيل كل من المسارات التعليميّة المسرّعة، وتقديمها بشكل خاص ضمن نموذج للتفاعل المجتمعي يعزز تنمية المهارات والريادة والابداع ودمجها بنشاطات "الترفيه بهدف التعلّم"، وتدعيم قيمة العمليّة التعلّمية المقدّمة للمستفيدين من خلال المنصة من خلال توظيف شراكات جامعة الحسين التقنيّة مع الصناعة وسوق العمل، وبالتالي تدعيم الهدف الرئيسي وراء إنشاء المنصة.



وكما شدد الحنطي على أن تقديم المسارات بمزج اللغة العربيّة المحكيّة (اللهجة البيضاء) مع الإبقاء على المصطلحات باللغة الإنجليزيّة يزيل العوائق أمام العديد من الشباب العرب ويسهّل الوصول ويعزّز الشمولية، ويلبّي الاحتياجات التعلّميّة والوظيفية للشباب العربي.



يظهر حدث إطلاق مبادرات منصّة HTUX خلال "مؤتمر HTUX 2033: مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل" التزام الجامعة الحقيقي بإحداث ثورة في فرص التعلّم المرن والتشغيل للشباب العربي. وأكّد الحنطي على ذلك باختتام الحديث قائلاً: "يمثّل اليوم بداية رحلة مستقبليّة، حيث يلتقي التعلّم مع فرص التشغيل، ويتم تمكين الشباب العربي من اختيار المسارات التي تلبّي رغباتهم وطموحاتهم".