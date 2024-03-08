المسلسلات والبرامج في رمضان

(MENAFN
- Al Watan) المسلسلات السعودية والخليجية
ـ ((بيت العنكبوت))
بطولة
أصيل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين، محمد شامان
((شاهد))
ـ ((غالية البقمي))
إلهام علي، يعقوب الفرحان، رشيد عساف، سلوم حداد
حصريًا على قناة SBC السعودية
ـ ((الفرج بعد الشدة))
غازي حسن، عبدالإمام عبدالله، عبير الجندي
قناة الظفرة، وmbc.
ـ ((مرضى ودحام))
عبدالناصر درويش، أحمد العونان، بلال عبدالله، سلطان الفرج
قناة قطر. وmbc
ـ ((بعد غيابك عني))
إلهام الفضالة، شهاب جوهر، مرام البلوشي، تركي اليوسف
قناة أبو ظبي، الكويت دراما، mbc خليجية
ـ ((سحلية بنت عديم أم الخلاجين))
زهرة الخرجي، حمد العماني، عبدالله التركماني، أسامة المزيعل
سما دبي، الكويت دراما
ـ ((خطة باء))
إبراهيم الحجاج- ميلا الزهراني
MBC دراما
ـ ((منت رايق))
هبة الدري، عبدالعزيز نصار، ميس قمر، سعود بوشهري
قناة دبي
ـ ((زوجة واحدة لا تكفي))
هدى حسين، نور الغندور، أيتن عامر، ماجد المصري
قناة mbc، شاهد
ـ ((جاك العلم))
ريم عبدالله، ماجد مطرب فواز
منصة شاهد، وmbc.
ـ ((سكة سفر 3))
سعد عزيز، صالح أبو عمره، محمد الشهري
منصة شاهد، mbc دراما.
ـ ((قلم رصاص))
إبراهيم الحربي- سناء بكر يونس
قناة الظفرة وروتانا خليجية
ـ ((يس عبدالملك))
سعد الفرج، عبدالرحمن عقل، حسين المهدي
منصة شاهد، mbc دراما. Alooy TV
ـ ((خيوط المعازيب))
عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي، ريم أرحمة، فيصل الدوخي
منصة شاهد، ومنصة Aloot tv
ـ ((هم يضحك))
عبدالله السدحان، فخرية خميس، مروة خليل، أحمد يوسف، سميرة الوهيبي
MBC دراما، الفرسان، السعودية، الأماكن.
ـ ((ورثة بن عاقول))
حسن البلام، عبدالرحمن العقل
تلفزيون دبي، أوان
ـ ((الجذوع))
حبيب غلوم، هيفاء حسين
قناة الامارات
ـ ((رمادي))
إبراهيم الحساوي، فاطمة الحوسني
منصة sbc
ـ ((شباب البومب 12))
فيصل العيسى، سليمان المقيطيب، محمد الدوسري، عبدالعزيز برناوي
روتانا خليجية، STC TV، جانب منصة Alooy TV
ـ ((الخن))
محمد المنصور، اسمهان توفيق
تلفزيون دبي، STC TV
ـ ((هود الليل))
عبد الرحمن العقل، زهرة عرفات
تلفزيون الكويت
ـ ((من كثر حبي لك))
إبراهيم الحربي، حمد العماني، فاطمة الطباخ
شاهد، mbc دراما
ـ ((متحف يدي))
فوز الشطي، يعقوب عبدالله، عبدالعزيز النصار
قنوات الكويت دراما، أبو ظبي
الأعمال المصرية
ـ ((الحشاشين))
كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد
حصرياً على قناة DMC ومنصة watch it.
ـ ((الكبير أوي 8))
أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح
حصريا على قناة ON ومنصة watch it.
ـ ((بيت الرفاعي))
أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، دنيا المصرى، رحاب الجمل، إيناس كامل
حصرياً على قناة ON ومنصة watch it.
ـ مسلسل ((حق عرب))
أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري
حصريًا على قناة ON ومنصة watch it.
ـ ((المعلم))
مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، انتصار
حصريًا على قناة Sbc ومنصة watch it.
ـ ((إمبراطورية ميم))
خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ
حصريًا على قناة DMC ومنصة watch it.
ـ ((صيد العقارب))
غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتي
حصرياً على قناة CBC ومنصة watch it.
ـ ((محارب))
حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي
حصريًا على قناة CBC ومنصة watch it.
ـ ((صدفة))
ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل
قنوات CBC وDMC والحياة ومنصة watch it.
ـ ((لانش بوكس))
غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، شاهين، أحمد وفيق، هشام إسماعيل
ON TV- ON- dmc
ـ ((عتبات البهجة))
يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي
حصريًا على قناة DMC، ومنصة watch it.
ـ ((جودر))
ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر
حصرياً على قناة ON، ومنصة watch it.
ـ ((مسار إجباري))
أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي
قنوات ON وCBC والحياة ومنصة watch it.
ـ ((فراولة))
نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي
قناة دبي، ومنصتي watch it، ON TV
ـ ((بابا جه))
أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا
قناة DMC ومنصة watch it.
ـ ((سر إلهي))
روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين
حصرياً على قناة أبو ظبي ومنصة watch it.
ـ ((بدون سابق إنذار))
آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام
حصريًا على قناة DMC ومنصة watch it.
ـ ((مليحة))
دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، سيرين خاس، أمير المصري
على قنوات dmc وCBC وON.
ـ ((كامل العدد +1))
دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال
حصريًا على قناة ON.
ـ ((لحظة غضب))
صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، عبدالرحمن محمد
حصريًا على منصة watch it.
ـ ((خالد نور وولده نور خالد))
شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، آية سماحة، دنيا ماهر
شاهد، mbc مصر
ـ ((نعمة الافوكاتو))
مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية
شاهد، watch tv، mbc
ـ ((العتاولة))
أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمره، مي كساب، زينة
شاهد وmbc
ـ ((المداح))
حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي
شاهد، Alooy Tv
ـ ((صلة رحم))
إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، محمد جمعة
منصة شاهد، mbc
ـ ((أعلى نسبة مشاهدة))
سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف
منصة شاهد
ـ ((اشغال شقة))
هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين
منصة شاهد، mbc
ـ ((جري الوحوش))
نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمود حجازي، فادية عبدالغني، محمود عبدالمغني، سميرة صدقي
Cbc ، dmc
الأعمال السورية واللبنانية والأردنية
ـ ((أختي وخلفتها))
عُمر زوربا، هند حامد
يعرض على رؤيا
ـ ((حكاية لونا))
لونا بشارة، منذر رياحة، رانيا فهد
ـ ((العيدروس))
نادرة عمران، خالد الغويري
ـ ((النسيان))
سيرين عبدالنور، قيس الشيخ نجيب
ـ ((نظرة حب))
باسل خياط، كارمن بصيص
ـ ((نقطة انتهى))
عابد فهد، أنس طيارة، زينة مكي، عادل كرم
رؤيا، تلفزيون دبي
ـ ((تاج))
تيم حسن، بسام كوسا، دوجانا عيسى
شاهد، MBC 1
ـ ((ولاد بديعة))
سلافة معمار، محمود نصر، سامر إسماعيل، يامن الحجلي
منصة شاهد، mbc دراما
ـ ((العربجي 2))
باسم ياخور، سلوم حداد، ديمة قندلفت، نادين خوري
lbc، Alooy tv
ـ ((المهرج))
باسم ياخور، أمل بوشوشة، خالد القيش، نضال نجم، ديمة الجندي
ـ ((شر البلية))
باسم ياخور، رنا شميس، نادين تحسين بيك، نظلي الرواس، أندريه سكاف
ـ ((المعبر))
مكسيم خليل، كاريس بشار، عباس النوري، أنس طيارة، لين غرة، جرجس جبارة
ـ ((كسر عضم))
عبد المنعم عمايري، رشيد عساف
على قناة أبو ظبي
ـ ((الصديقات القطط))
صفاء سلطان، رنا شميس، إمارات رزق، فايز قزق، غادة بشور، أمانة والي
على قناة سوريا دراما
ـ ((كانون))
بسام كوسا، سلمى المصري، لينا حورانة، مهيار خضور
ـ ((حبو بعض))
أندريه سكاف، تولاي هارون
قناة سوريا، سوريا دراما
ـ ((مال القبان))
بسام كوسا، سلاف فواخرجي، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش، نجاح سفكوني
Sbc، شاهد.
ـ ((بيت أهلي))
أيمن زيدان، صفاء سلطان، مديحة كنيفاتي، رامي أحمر، عبدالفتاح مزين
قناة الظفرة
ـ ((2024))
نادين نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد
منصة شاهد، Mbc
ـ ((ترانزيت))
جهاد سعد، نادين تحسين بك، هافال حمدي
ـ ((عزك يا شام))
فايز قزق، سعد مينا، سحر فوزي
ـ ((اغمض عينيك))
أمل عرفة، عبد المنعم العمايري
شاهد، رؤيا
البرامج
مع القرني
mbc
ستوديو 24
شاهد
فنانيس
mbc
الصدمة
اللقاء من الصفر
رامز قفل اللعبة
mbc مصر
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