Friday, 08 March 2024 04:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دوري أبطال كونكاكاف: ميسي وسواريس ينقذان إنتر ميامي من الهزيمة

3/8/2024 7:17:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصديقه الأوروغوياني لويس سواريس الأمل لفريقهما إنتر ميامي الأمريكي بالتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال منطقة الكونكاكاف لكرة القدم، وذلك بعدما عوّضا تخلفه أمام مضيفه ومواطنه ناشفيل بهدفين ومنحاه التعادل 2-2 الخميس في ذهاب ثمن النهائي.

وغاب إنتر ميامي عن الدور الأول من المسابقة القارية بعدما أعفي منه وأربعة فرق أخرى استناداً إلى تصنيفها، وبدأ مشواره مباشرة من ثمن النهائي حيث وقع على مواطنه ناشفيل في إعادة لنهائي النسخة الأولى من كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية حين فاز ميسي ورفاقه بركلات الترجيح في أغسطس الماضي.

ولم تكن البداية موفقة لإنتر ميامي على ملعب "جيوديس بارك" في ناشفيل، إذ وجد نفسه متخلفاً بهدفين رائعين للكندي جايكوب شافيلبورغ (4 و47)، قبل أن يعيده ميسي إلى الأجواء بتقليصه الفارق في الدقيقة 52 بتسديدة جميلة من خارج المنطقة بعد تمريرة من سواريس.

وانتظر إنتر ميامي حتى الوقت بدل الضائع ليتجنّب الهزيمة وهذه المرة بفضل سواريس الذي وصلته الكرة من الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فحولها برأسه في الشباك (5+90).

وبهذا التعادل، يعود إنتر ميامي إلى جنوب فلوريدا في وضع جيد حين يخوض لقاء الإياب بين جماهيره الأربعاء المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08032024000110011019ID1107952594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث