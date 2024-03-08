دوري أبطال كونكاكاف: ميسي وسواريس ينقذان إنتر ميامي من الهزيمة

منح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصديقه الأوروغوياني لويس سواريس الأمل لفريقهما إنتر ميامي الأمريكي بالتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال منطقة الكونكاكاف لكرة القدم، وذلك بعدما عوّضا تخلفه أمام مضيفه ومواطنه ناشفيل بهدفين ومنحاه التعادل 2-2 الخميس في ذهاب ثمن النهائي.

وغاب إنتر ميامي عن الدور الأول من المسابقة القارية بعدما أعفي منه وأربعة فرق أخرى استناداً إلى تصنيفها، وبدأ مشواره مباشرة من ثمن النهائي حيث وقع على مواطنه ناشفيل في إعادة لنهائي النسخة الأولى من كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية حين فاز ميسي ورفاقه بركلات الترجيح في أغسطس الماضي.

ولم تكن البداية موفقة لإنتر ميامي على ملعب "جيوديس بارك" في ناشفيل، إذ وجد نفسه متخلفاً بهدفين رائعين للكندي جايكوب شافيلبورغ (4 و47)، قبل أن يعيده ميسي إلى الأجواء بتقليصه الفارق في الدقيقة 52 بتسديدة جميلة من خارج المنطقة بعد تمريرة من سواريس.

وانتظر إنتر ميامي حتى الوقت بدل الضائع ليتجنّب الهزيمة وهذه المرة بفضل سواريس الذي وصلته الكرة من الإسباني سيرجيو بوسكيتس، فحولها برأسه في الشباك (5+90).

وبهذا التعادل، يعود إنتر ميامي إلى جنوب فلوريدا في وضع جيد حين يخوض لقاء الإياب بين جماهيره الأربعاء المقبل.

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