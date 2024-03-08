محمد بن زايد : المرأة هي مصدر إلهام في العطاء والإنجاز ودورها جوهري في صنع التقدم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن المرأة هي مصدر إلهام في العطاء والإنجاز، ودورها جوهري في صنع التقدم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: في اليوم الدولي للمرأة، نحيي المرأة في الإمارات وكل أنحاء العالم، ونقدر إسهاماتها من أجل نهضة مجتمعها ووطنها. المرأة هي مصدر إلهام في العطاء والإنجاز، ودورها جوهري في صنع التقدم، وموقعها محوري في العمل من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

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