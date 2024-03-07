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الأمم المتحدة تدين خطة إسرائيل لبناء مستوطنات بالضفة الغربية

3/7/2024 11:22:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الخميس، خطة إسرائيل لبناء أكثر من 3400 وحدة سكنية في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف وينسلاند، في بيان، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ما زال محركا للصراع في الضفة الغربية المحتلة بما يزيد ترسيخ الاحتلال، ويقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

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