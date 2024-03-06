المزاحمية تعاني من الإغلاق المتكرر للأشياب

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- Al Watan) تسبب عدم إيصال شبكة المياه لمعظم الأحياء بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض إضافة إلى إغلاق الأشياب بصورة متكررة في معاناة كبيرة لسكان ومدارس هذه الأحياء والذين ناشدوا سرعة إدخال شبكة مياه وعدم تأخيرها لما تمثله من أهمية كبيرة في حياتهم.
من جانبها أوضحت شركة المياه الوطنية لـ((الوطن)) أن الأشياب المغلقة هي أشياب خاصة وتقع تحت إشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وأضافت: ترحب شركة المياه الوطنية باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء عن طريق منصاتها الرسمية، إما عن طريق التطبيق أو الفرع الإلكتروني للشركة، أو عبر الاتصال على الرقم 931 أو بزيارة فروع خدمات العملاء.
وبحسب إحصائيات موثوقة حصلت عليها ((الوطن)) فإن عدد الأحياء بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض 29 حيا 8 أحياء تعمل فيها الشبكة وهي (غرناطة وجزء من حي طويق والحزيمية الصقورية وحضار وشخيب والغطغط والأندلس والورود) و21 حيا بلا شبكة مياه تعتمد على الأشياب بواسطة الصهاريج.
أحياء وصهاريج
قال المواطن عبدالعزيز القريني من سكان حي طويق: تقدم عدد من المواطنين في المحافظة بتاريخ 1445/06/22 بخطاب للمحافظ وصدر توجيه لفرع الزراعة بالمحافظة لحل أزمة المياه وفتح الأشياب المغلقة وخلال 24 ساعة فتحت الأشياب لأن الوضع لا يحتمل التأخير، وأضاف: يجب ألا ينظر في أي شكوى خاصة ضد المصلحة العامة خاصة في هذه الأشياب إلا بعد تأمين البديل لأن الأشياب بين الحين والآخر يتم إيقافها وهذا يضر بمصلحة المواطنين في محافظة المزاحمية خاصة في الأحياء التي لا يوجد بها مشروع مياه إنما تعتمد على الصهاريج.
مشروع وطني
اقنرح المواطن شجاع بن مطلق السبيعي من سكان حي نوارة شمال طريق مكة المكرمة - الرياض، إقامة أشياب حكومية ومضمونة الجودة على أراضٍ حكومية قريبة للمحافظة تعود ملكيتها لوزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم خدماتها لسكان المحافظة وما يرد من إيراداتها تعود للوزارة نظرا للتوسع في عدد السكان يوما بعد يوم حتى يتم استكمال وتنفيذ المشروع الوطني للمياه الذي يكون من الروافد المهمة للمنطقة.
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