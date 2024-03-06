Thursday, 07 March 2024 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المزاحمية تعاني من الإغلاق المتكرر للأشياب

3/6/2024 9:57:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تسبب عدم إيصال شبكة المياه لمعظم الأحياء بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض إضافة إلى إغلاق الأشياب بصورة متكررة في معاناة كبيرة لسكان ومدارس هذه الأحياء والذين ناشدوا سرعة إدخال شبكة مياه وعدم تأخيرها لما تمثله من أهمية كبيرة في حياتهم.
من جانبها أوضحت شركة المياه الوطنية لـ((الوطن)) أن الأشياب المغلقة هي أشياب خاصة وتقع تحت إشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وأضافت: ترحب شركة المياه الوطنية باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء عن طريق منصاتها الرسمية، إما عن طريق التطبيق أو الفرع الإلكتروني للشركة، أو عبر الاتصال على الرقم 931 أو بزيارة فروع خدمات العملاء.
وبحسب إحصائيات موثوقة حصلت عليها ((الوطن)) فإن عدد الأحياء بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض 29 حيا 8 أحياء تعمل فيها الشبكة وهي (غرناطة وجزء من حي طويق والحزيمية الصقورية وحضار وشخيب والغطغط والأندلس والورود) و21 حيا بلا شبكة مياه تعتمد على الأشياب بواسطة الصهاريج.
أحياء وصهاريج
قال المواطن عبدالعزيز القريني من سكان حي طويق: تقدم عدد من المواطنين في المحافظة بتاريخ 1445/06/22 بخطاب للمحافظ وصدر توجيه لفرع الزراعة بالمحافظة لحل أزمة المياه وفتح الأشياب المغلقة وخلال 24 ساعة فتحت الأشياب لأن الوضع لا يحتمل التأخير، وأضاف: يجب ألا ينظر في أي شكوى خاصة ضد المصلحة العامة خاصة في هذه الأشياب إلا بعد تأمين البديل لأن الأشياب بين الحين والآخر يتم إيقافها وهذا يضر بمصلحة المواطنين في محافظة المزاحمية خاصة في الأحياء التي لا يوجد بها مشروع مياه إنما تعتمد على الصهاريج.
مشروع وطني
اقنرح المواطن شجاع بن مطلق السبيعي من سكان حي نوارة شمال طريق مكة المكرمة - الرياض، إقامة أشياب حكومية ومضمونة الجودة على أراضٍ حكومية قريبة للمحافظة تعود ملكيتها لوزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم خدماتها لسكان المحافظة وما يرد من إيراداتها تعود للوزارة نظرا للتوسع في عدد السكان يوما بعد يوم حتى يتم استكمال وتنفيذ المشروع الوطني للمياه الذي يكون من الروافد المهمة للمنطقة.

MENAFN06032024000089011017ID1107945702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث