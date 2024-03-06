مباراتان في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم

تنطلق اليوم الخميس مباراتان في إياب الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في الأولى يستضيف الوحدة على ملعبه بإستاد آل نهيان عند الساعة الثامنة والربع مساءً، فريق الوصل، ويسعى العنابي إلى التأهل للمباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه، ويمتلك في خزائنه لقبين للبطولة، ولكن يتعين على ((أصحاب السعادة)) تعويض الخسارة التي مني بها في مباراة الذهاب 1-2، وتحقيق فوز يمنحه بطاقة الصعود للنهائي.

من جهته، عاد الوصل إلى التدريبات مساء الاثنين الماضي، بعد منح ميلوش ميلوييفيتش مدرب الفريق، لاعبي ((الإمبراطور)) راحة بعد الفوز على ضيفهم الشارقة بهدفين دون مقابل، في قمة الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين. وفي المباراة الثانية، يلتقي العين مع ضيفه اتحاد كلباء في الساعة 5:35 مساء اليوم على ملعب إستاد هزاع بن زايد، في مباراة العبور إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتبدو حظوظ الفريق أوفر في بلوغ النهائي بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين، ويدخل مباراة الإياب اليوم بمعنويات عالية بعد سلسلة من النتائج القوية كانت آخرها فوزه على النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

بدوره، يتطلع اتحاد كلباء إلى تحقيق المفاجأة والعودة من ملعب هزاع بن زايد ببطاقة الصعود للمباراة النهائية رغم صعوبة المهمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز