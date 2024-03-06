‏«الأزرق الكويتي» يعسكر في دبي تحضيراً لمواجهتي قطر بتصفيات آسيا

حدد الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الوطني الأول لكرة والقدم بقيادة البرتغالي روي بينتو، برنامج تجهيز الأزرق لخوض مواجهتي نظيره القطري المقرر لهما 21 مارس المقبل بالدوحة، و26 من نفس الشهر بالكويت ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة الأولى، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، وكذلك كأس آسيا 2027 بالسعودية.

تضمن البرنامج إقامة معسكر خارجي في مدينة دبي لمدة 5 أيام بداية من 14 مارس الجاري حتى 19 موعد المغادرة للدوحة من أجل زيادة تركيز اللاعبين وتأهليهم للمباراة الهامة، خاصة أن نتائج العنابي الأخيرة جاءت إيجابية بعد التتويج بلقب كأس آسيا، وأصبح مطالباً بتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره.

يغادر وفد ((الأزرق)) إلى دبي 13 الجاري للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 19 منه، وهناك عمل مستمر من الجهاز الفني للحفاظ على إحدى بطاقتي التأهل للنهائيات ، خاصة أن منتخب الكويت وصيف المجموعة برصيد 3 نقاط من مواجهتين، الهزيمة من الهند بالكويت والفوز على أفغانستان.

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