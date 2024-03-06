Thursday, 07 March 2024 06:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


‏«الأزرق الكويتي» يعسكر في دبي تحضيراً لمواجهتي قطر بتصفيات آسيا

3/6/2024 7:54:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حدد الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الوطني الأول لكرة والقدم بقيادة البرتغالي روي بينتو، برنامج تجهيز الأزرق لخوض مواجهتي نظيره القطري المقرر لهما 21 مارس المقبل بالدوحة، و26 من نفس الشهر بالكويت ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة الأولى، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، وكذلك كأس آسيا 2027 بالسعودية.

تضمن البرنامج إقامة معسكر خارجي في مدينة دبي لمدة 5 أيام بداية من 14 مارس الجاري حتى 19 موعد المغادرة للدوحة من أجل زيادة تركيز اللاعبين وتأهليهم للمباراة الهامة، خاصة أن نتائج العنابي الأخيرة جاءت إيجابية بعد التتويج بلقب كأس آسيا، وأصبح مطالباً بتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره.

يغادر وفد ((الأزرق)) إلى دبي 13 الجاري للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 19 منه، وهناك عمل مستمر من الجهاز الفني للحفاظ على إحدى بطاقتي التأهل للنهائيات ، خاصة أن منتخب الكويت وصيف المجموعة برصيد 3 نقاط من مواجهتين، الهزيمة من الهند بالكويت والفوز على أفغانستان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN06032024000110011019ID1107945419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث