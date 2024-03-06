‏«الأزرق الكويتي» يعسكر في دبي تحضيراً لمواجهتي قطر بتصفيات آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حدد الجهاز الفني والإداري لمنتخب الكويت الوطني الأول لكرة والقدم بقيادة البرتغالي روي بينتو، برنامج تجهيز الأزرق لخوض مواجهتي نظيره القطري المقرر لهما 21 مارس المقبل بالدوحة، و26 من نفس الشهر بالكويت ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة الأولى، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك، وكذلك كأس آسيا 2027 بالسعودية.
تضمن البرنامج إقامة معسكر خارجي في مدينة دبي لمدة 5 أيام بداية من 14 مارس الجاري حتى 19 موعد المغادرة للدوحة من أجل زيادة تركيز اللاعبين وتأهليهم للمباراة الهامة، خاصة أن نتائج العنابي الأخيرة جاءت إيجابية بعد التتويج بلقب كأس آسيا، وأصبح مطالباً بتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره.
يغادر وفد ((الأزرق)) إلى دبي 13 الجاري للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى 19 منه، وهناك عمل مستمر من الجهاز الفني للحفاظ على إحدى بطاقتي التأهل للنهائيات ، خاصة أن منتخب الكويت وصيف المجموعة برصيد 3 نقاط من مواجهتين، الهزيمة من الهند بالكويت والفوز على أفغانستان.
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