كيران خواجة العقارية تفوز بجائزة «ساجا»

قالت شركة كيران خواجة العقارية، إن عقارات دبي سجلت رقماً قياسياً جديداً للمبيعات خلال فبراير 2024 بنحو 36.49 مليار درهم، محققة القيمة الأعلى للشهر ذاته على الإطلاق، مقارنة مع 26.7 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة نسبتها 36.66% على أساس سنوي.

جاء ذلك خلال تسليم نجم بوليوود، سونيل شيتي، جائزة ساجا إلى شركة شركة كيران خواجة العقارية تقديراً لجهودها في قطاع العقارات.

وأكد الشركة أن الأداء الاستثنائي لعقارات دبي يعكس النشاط المتزايد والثقة المتنامية في سوق دبي العقارية، كما يأتي استكمالاً لحالة ازدهار سجلها القطاع خلال عام 2023 الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 401 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية بالإمارة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن السوق العقارية في دبي ستواصل منحناها الصعودي خلال العام الجاري، مع تدفق مزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها دبي، مثل إجراءات الحصول على التأشيرات«.

حضر حفل توزيع جوائز ساجا لفيف من كبار الشخصيات الحكومية وأقطاب الشركات العاملة في قطاعات مختلفة تشمل العقارات والعملات المشفرة والتمويل.

وتحدثت كيران خواجة، الرئيس التنفيذي لشركة فجر العقارية، لوسائل الإعلام بعد فوزها بالجائزة حيث قالت: أشعر بسعادة غامرة وبرضاء تام للفوز بهذه الجائزة القيمة، كما أشعر بالفخر لأنني تسلمتها من نجم بوليوود المفضل لدي «سونيل شيتي».

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