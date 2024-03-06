Wednesday, 06 March 2024 05:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيران خواجة العقارية تفوز بجائزة «ساجا»

3/6/2024 8:00:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت شركة كيران خواجة العقارية، إن عقارات دبي سجلت رقماً قياسياً جديداً للمبيعات خلال فبراير 2024 بنحو 36.49 مليار درهم، محققة القيمة الأعلى للشهر ذاته على الإطلاق، مقارنة مع 26.7 مليار درهم خلال فبراير 2023، بزيادة نسبتها 36.66% على أساس سنوي.

جاء ذلك خلال تسليم نجم بوليوود، سونيل شيتي، جائزة ساجا إلى شركة شركة كيران خواجة العقارية تقديراً لجهودها في قطاع العقارات.

وأكد الشركة أن الأداء الاستثنائي لعقارات دبي يعكس النشاط المتزايد والثقة المتنامية في سوق دبي العقارية، كما يأتي استكمالاً لحالة ازدهار سجلها القطاع خلال عام 2023 الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 401 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية بالإمارة، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن السوق العقارية في دبي ستواصل منحناها الصعودي خلال العام الجاري، مع تدفق مزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها دبي، مثل إجراءات الحصول على التأشيرات«.

حضر حفل توزيع جوائز ساجا لفيف من كبار الشخصيات الحكومية وأقطاب الشركات العاملة في قطاعات مختلفة تشمل العقارات والعملات المشفرة والتمويل.

وتحدثت كيران خواجة، الرئيس التنفيذي لشركة فجر العقارية، لوسائل الإعلام بعد فوزها بالجائزة حيث قالت: أشعر بسعادة غامرة وبرضاء تام للفوز بهذه الجائزة القيمة، كما أشعر بالفخر لأنني تسلمتها من نجم بوليوود المفضل لدي «سونيل شيتي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN06032024000110011019ID1107942627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث