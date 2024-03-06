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وليد الأنصاري: شبابنا شاركوا بفاعلية في الحلقات النقاشية والبرامج المتنوعة بمهرجان الشباب العالمي

3/6/2024 3:24:31 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس وفد الهيئة العامة للشباب الكويتية المشارك بمهرجان الشباب العالمي 2024 المتواصل بمدينة سوتشي الروسية ‏وليد الأنصاري، إن مشاركة الشباب الكويتي كانت مميزة بتعريفها للوفود العالمية بالثقافة الكويتية وتراثها وحضارتها العربية والإسلامية.
وأكد الانصاري، في اتصال هاتفي مع «كونا»، أن الشباب الكويتي حرص على إيصال صورة إيجابية عن المجتمع الشبابي بدولة الكويت من خلال مشاركتهم الفعالة بالحلقات النقاشية والبرامج الرياضية والشبابية والتطوعية والثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها المهرجان الذي انطلق مطلع مارس الجاري ويختتم الخميس المقبل.
وأعرب عن خالص شكره للسفارة الكويتية في موسكو وفي مقدمتهم السفير راشد العدواني على ما قدموه من رعاية واهتمام بالوفد المشارك، مثمنا جهود الوفد بالمشاركة في مختلف أنشطة المهرجان ولاسيما بلجان التحكيم والمعرض الفني والأنشطة الفنية والرياضية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمشاركة الكويتية بالمهرجان د.فنيس العجمي في تصريح مماثل لـ «كونا» أن هذه المشاركة تعد فرصة للشباب لإبراز مواهبهم العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.
ولفت العجمي إلى أن مشاركة الكوادر الشبابية في هذا الملتقى العالمي تعد فرصة لتبادل الخبرات واكتساب المعارف لتطوير العمل الشبابي في البلاد، مشيدا بمشاركة الشابات الكويتيات بالمهرجان.

MENAFN06032024000130011022ID1107940926

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