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حمدان بن محمد: محمد بن راشد قدوتنا في العمل الإنساني

3/5/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
هو قدوتنا في العمل الإنساني ومبادرات سموه الخيرية تلامس حياة عشرات الملايين حول العالم في 100 دولة.

وكتب سموه في تدوينة على منصة "إكس": "التقيت مجموعة من رجال الأعمال في دبي من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يعكسون بمساهماتهم الخيرية والإنسانية روح العطاء المتجذرة في دبي ... صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو قدوتنا في العمل الإنساني ومبادرات سموه الخيرية تلامس حياة عشرات الملايين حول العالم في 100 دولة".


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