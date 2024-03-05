محمد بن زايد يستقبل أمير الكويت في قصر الوطن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي بدأ زيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وجرت لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مراسم استقبال رسمية ــ لدى وصول موكبه يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ حيث رافق الموكب ثلة من الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة إضافة إلى فرق الفنون الشعبية الإماراتية .. ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة الكويت واصطفت ثلة من حرس الشرف وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه كما اصطفت مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

وحلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر وطن الوطن مشكلاً لوحة لعلم دولة الكويت..كما تزينت معالم العاصمة وشوارعها بأعلام الكويت والعبارات الترحيبية بزيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد.

وقد كان في الاستقبال كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي وسعادة فيصل البناي أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ورئيس مجلس إدارة " إيدج" وسعادة الدكتور مطر النيادي سفير الدولة لدى الكويت.

فيما صافح صاحب السمو رئيس الدولة الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو أمير الكويت الذي يضم عدداً من أصحاب المعالي الشيوخ وكبار المسؤولين وسعادة جمال الغنيم سفير الكويت لدى الدولة.





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