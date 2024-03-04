افتتاح اضخم نادي رياضي في الضفة الغربية ببيت لحم تحت اسم Xmaster Gym

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / افتتح في محافظة بيت لحم اضخم صالة رياضية لكمال الاجسام واللياقة البدنية في الضفة الغربية تحت اسم Xmaster gym حيث يقع النادي في بلدة هندازة الى الشرق من مدينة بيت لحم بعدة كيلومترات قبالة مسجد عمر بن عبد العزيز ويقام على مساحة ١٥٠٠ متر مربع تم تخصيص ١٠٠٠ متر لنادي الرجال و ٥٠٠ نادي متر مربع للسيدات .

ويشمل النادي الاضخم من حيث المساحة والمعدات قاعات ضخمة لنادي لياقة بدنية و كمال اجسام للمتدربين من الرجال والنساء بشكل منفصل حيث تعمل النوادي تحت مشرفين رياضيين متخصصين ويفتح ابوابه يوميا من الساعة السادسة صباحا حتى منتصف الليل.

وقال ساجد نواورة صاحب ومدير نادي Xmaster gym ان النادي يعتبر الاكبر من حيث مساحاته المخصصة للرجال والنساء وعدد المعدات والتقنيات الحديثة الى جانب انه يوفر كافة مستلزمات رياضة كمال الاجسام من ملابس ومكملات غذائية حيث سيجد اللاعبون كل ما يحتاجونه تحت سقف النادي.

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نواورة الى ان النادي يوفر خدمات رياضية للرجال والنساء باقسام وادارات

ومداخل ومعدات خاصة و مختلفة تضمن حرية اللعب بكل راحة لمشتركي ومشتركات النادي كما وفرت ادارة النادي مواقف للسيارات لرواد ومشتركي النادي.

واضاف ان من اهم ما يميز النادي هو المعدات الحديثة من حيث النوعية والتميز ومن حيث العدد لكل جهاز مشددا على ان عدد المعدات الرياضية الموجودة في النادي بقسميه يبلغ اكثر من ٣٠٠ ماكينة رياضية.

وبحسب نواورة يحتوي النادي على كافيتريا خاصة للماكولات الصحية الى جانب قسم لبيع المكملات الغذائية الصحية مشيرا الى ان العمل جاري لتجهيز والافتتاح قسم الحجامة والمساج العلاجي في المستقبل القريب.

وقال مدير النادي الاضخم لكمال الاجسام انه قرر الاستثمار في هذا المجال بعد اجراء دراسات اقتصادية من جهة ومجتمعية اظهرت الحاجة الملحة لاطلاق هذا النادي ولفتح الفرص امام الشباب والشابات لتدريب ولعب الرياضة التي تعتبر متنفسا حيويا وهاما لهم خصوصا في ظل هذه الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.

واكد نواورة ان ادارة النادي الرياضي وبمناسبة الافتتاح وشعورا منها بالوضع الاقتصادي لابناء شعبنا قررت تخصيص اسعار رمزية للخدمات المختلفة والاشتراكات كما اقرار خدمات ال vip وهي خدمات التدريب الشخصي للمشتركين كما ان اسعار الملابس الرياضية والحقائب هي اسعار مخفضة ايضا لنفس الاسباب سابقة الذكر.

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النواورة الى ان هناك اسعار مخفضة للمشتركين ضمن باقات الاشتراك السنوي كما ان هناك برنامج تدريبي متخصص خلال شهر رمضان المبارك داعيا ابناء شعبنا لزيارة موقع النادي وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف بشكل اكبر على تفاصيل الخدمات المقدمة.