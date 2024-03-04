بعد تسريب تسجيل للجيش الألماني.. موسكو تندد بضلوع الغرب المباشر في أوكرانيا

ندّدت موسكو الاثنين بـ"ضلوع مباشر" للغرب في أوكرانيا بعد نشر تسجيل صوتي على شبكات تواصل اجتماعي روسية، لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني حول تسليم أسلحة إلى أوكرانيا لضرب أهداف روسية.

ونشرت رئيسة قناة "آر تي" الروسية مارغاريتا سيمونيان الجمعة، تسجيلًا صوتيًا مدته 38 دقيقة، قالت إنه يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 فبراير في قصف شبه جزيرة القرم، ما أثار أزمة بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات التي أكدت برلين صحتها "تسلط الضوء مرة أخرى على ضلوع الغرب المباشر على نحو جماعي في النزاع في أوكرانيا".

وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل.

ويشكل مضمون التسجيل مصدر حرج لألمانيا لأن برلين تعلن رسمياً عن موقف رافض لتزويد كييف بصواريخ توروس القادرة على إصابة أهداف على بعد يصل إلى 500 كيلومتر لتجنّب خطر تصعيد النزاع، بينما تطالب بها أوكرانيا منذ فترة طويلة.



جسر القرم

إلى ذلك يتضمن التسجيل أحاديث عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كلّ من فرنسا وبريطانيا لكييف.

ويؤكد أحد المتحدثين في التسجيل أن عملية توجيه صواريخ نحو الجسر تتطلب ما بين 10 إلى 20 صاروخًا.

واعتبر بيسكوف الإثنين أن "التسجيل في ذاته يشهد على نقاش مفصل وملموس داخل الجيش الألماني حول مشاريع لشن ضربات على الأراضي الروسية".

وشدد على أن "كل شيء واضح للغاية".

وتزامنت تصريحات بيسكوف مع توجه السفير الألماني لدى روسيا ألكسندر غراف لامبسدورف صباح الاثنين إلى وزارة الخارجية الروسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن السفير غادر الوزارة بعدما استغرقت زيارته إليها أكثر من ساعة. ولم يدل بأي تصريح للصحافيين.

وأفادت برلين بأن موسكو لم تستدع السفير. ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر لصحافيين: "عقد سفيرنا اجتماعاً مخططاً له منذ فترة طويلة هذا الصباح في وزارة الخارجية الروسية".

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان نُشر مساء الاثنين أنها طلبت من السفير الألماني "تفسيرات" بشأن تسليم كييف صواريخ توروس المذكورة.

كذلك نددت الخارجية الروسية أمام السفير "بالطبيعة غير المقبولة لمحاولات السلطات الألمانية عرقلة أنشطة الصحافيين الروس في ألمانيا"، متوعدةً "برد شديد" من موسكو.

من جانبها، تتهم برلين موسكو باستمرار، بتنظيم حملات تضليل ودعاية مؤيدة لروسيا.

سيئ جداً

وأكّدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية، السبت، صحة التسجيل وحصول تنصت على محادثة سرية للقوات الجوية.

ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بإجراء تحقيق "معمّق جداً" و"سريع جداً" بشأن نشر هذه المعلومات.

وقال بيسكوف الاثنين "آمل أن نتمكن بطريقة أو بأخرى من معرفة ما توصل إليه هذا التحقيق".

وأضاف "يجب أن يحدد بوضوح ما إذا كان البوندسفير (الجيش الألماني) يفعل ذلك بمبادرة منه. والسؤال هو لمعرفة إلى أي مدى تتم السيطرة على الجيش الألماني وإلى أي مدى يسيطر السيد شولتس على كل ذلك، أو ما إذا كان هذا جزءًا من سياسة الدولة الألمانية".

ورأى المتحدث باسم الكرملين أن "في كلتا الحالتين، الأمر سيئ جداً".

من جهته، اتهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "زعزعة استقرار" ألمانيا من خلال التجسّس على محادثات عسكرية سرية بشأن أوكرانيا.

وقال بيستوريوس لصحافيين في برلين "يتعلق الأمر ببساطة باستخدام هذا التسجيل لزعزعة الاستقرار" في ألمانيا.

وأضاف: "من الواضح أن ثمة مسعى لتقويض وحدتنا (...) وزرع الانقسام السياسي داخليًا وآمل بصدق ألّا ينجح بوتين بذلك وأن نبقى متّحدين".

وأشارت مجلة دير شبيغل الألمانية إلى أن المحادثة عبر الفيديو جرت على منصة "ويب إكس" وليس على شبكة سرية داخلية للجيش.

وأفادت وسائل إعلام بأنّ أحد الضباط كان في فندق في سنغافورة، وربما وُضعت في غرفته ميكروفونات للتنصت.

واعترف بيستوريوس بأنه يتعين على الاستخبارات العسكرية الألمانية تحديد ما إذا كان "قد تم اختيار المنصة المناسبة" للمحادثة.

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