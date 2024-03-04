قصف وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 4 آذار (بترا)- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من البلدات لبنانية الجنوبية ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.
وقال مصدر أمني لبناني إن طائرات الاحتلال قصفت بلدتي عيتا الشعب، وخلة ورد، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على بلدات وادي البياض، والطرف الشمالي لبلدة حولا، ومركبا، والناقورة، والظهيرة، ومروحين.
وأضاف أن قوات الاحتلال قصفت بقذائف فوسفورية منطقة بئر المصلبيات على مدخل بلدة حولا، وأطلقت النار في الهواء على مسافة قريبة من مزارعين كانوا يرشّون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني في قضاء مرجعيون.
كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة في أجواء المنطقة الحدودية في الجنوب على علو منخفض، ويترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق الساحل الجنوبي بين سواحل صور والقليلة وصولا إلى الناقورة.
--(بترا)
ف ج/ن ح/رق
04/03/2024 16:50:22
MENAFN04032024000117011021ID1107933157
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