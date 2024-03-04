قصف وغارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 4 آذار (بترا)- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من البلدات لبنانية الجنوبية ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

وقال مصدر أمني لبناني إن طائرات الاحتلال قصفت بلدتي عيتا الشعب، وخلة ورد، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على بلدات وادي البياض، والطرف الشمالي لبلدة حولا، ومركبا، والناقورة، والظهيرة، ومروحين.

وأضاف أن قوات الاحتلال قصفت بقذائف فوسفورية منطقة بئر المصلبيات على مدخل بلدة حولا، وأطلقت النار في الهواء على مسافة قريبة من مزارعين كانوا يرشّون المبيدات على مزروعاتهم في محيط بلدة الوزاني في قضاء مرجعيون.

كما حلق الطيران الحربي الإسرائيلي بكثافة في أجواء المنطقة الحدودية في الجنوب على علو منخفض، ويترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي فوق الساحل الجنوبي بين سواحل صور والقليلة وصولا إلى الناقورة.

--(بترا)

ف ج/ن ح/رق

04/03/2024 16:50:22