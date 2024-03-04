دي إتش إف كابيتال توسع حضورها العالمي مع دخول السوق البحريني

(MENAFN
- Atteline) ● توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بواقع 2.5% خلال عام 2024 بعد تسجيل استثمارات بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي في العام الماضي
● البحرين تشهد نمواً بنسبة 55% على أساس سنوي في التمويل خلال عام 2023، مع تسجيل الخدمات المالية 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة
دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 4 مارس 2024: أعلنت دي إتش إف كابيتال إس إيه، شركة التوريق العاملة في أوروبا والشرق الأوسط، عن توسيع عملياتها إلى مملكة البحرين، في خطوة تعكس التزام الشركة بالنمو واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة. وتسعى البحرين لتكون مساهماً رئيسياً في الآفاق الاقتصادية الواعدة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في ضوء التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بواقع 3.4% خلال عام 2024. وإلى جانب ذلك، تشير التوقعات إلى أنّ القطاع المالي المزدهر في المملكة سيحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.5% خلال العام التقويمي المقبل.
وتدخل دي إتش إف كابيتال إس إيه السوق البحريني باعتبارها واحدة من أبرز شركات إدارة الثروات، وتهدف إلى توفير القيمة للمستثمرين والجهات المعنية بالاستفادة من خبراتها لدعم النمو المستدام في المنطقة. وتتطلع الشركة، التي عززت حضورها في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية، إلى تقديم خدماتها المخصصة إلى البيئة الاستثمارية الديناميكية في البحرين على خلفية النمو المالي اللافت الذي شهدته المملكة، والذي ظهر جليّاً في ارتفاع التمويل بواقع 55% على أساس سنوي في عام 2023، مع تسجيل استثمارات قياسية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات. وتعليقاً على هذا الموضوع، تحدّث باس كويمان، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة المساهمة العامة دي إتش إف كابيتال إس إيه، حول آفاق النمو التي تتمتع بها البحرين في قطاع الخدمات المالية، والذي تفوق على قطاع النفط والغاز كأكبر رافد لاقتصاد المملكة باستحواذه على ما يصل إلى 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي فيها.
وقال كويمان: "تُمثل البحرين مركزاً مالياً مرموقاً ومزدهراً يلعب دوراً محورياً في النجاح الاقتصادي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع. وقد لمسنا اهتماماً متزايداً لدى المستثمرين في المملكة؛ وبينما نسعى لإضافة القيمة على مستوى العالم، نتطلع قدماً إلى توسيع عملياتنا في السوق البحريني. وتجدر الإشارة إلى أنّ أهدافنا الاستراتيجية تنسجم بالكامل مع هذا السوق، ولذا نتطلع للتواصل الفعال مع العملاء المحتملين وتعزيز النمو والتطور ضمن المجتمع المالي المزدهر في المملكة."
وفي إطار مساعي الشركة لتسليط الضوء على هذا الإنجاز وتقديم لمحة عن محفظتها من العروض، تعتزم دي إتش إف كابيتال إس إيه تزويد المستثمرين المهتمين بالتوجيهات الضرورية على هامش مشاركتها في فعالية دي إكس بي بارتنرز لمسرعات الشبكات في البحرين يومي 7 و8 مارس الجاري.
وانطلاقاً من حرص المستثمرين على الاستفادة من جميع المعطيات المتعلقة بالقطاع، قدمت شركة دي إتش إف كابيتال إس إيه بقيادة باس منذ تأسيسها متوسط عائد استثمار سنوي نسبته 23%. كما حقق المستثمرون من عملاء الشركة، منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، زيادة بنسبة 86% في عائدات الاستثمار وأكثر من 48 شهراً متتالياً من العوائد الإيجابية، لتزداد استثماراتهم الأولية بأكثر من الضعف.
لمحة عن دي إتش إف كابيتال:
دي إتش إف كابيتال هي شركة توريق تأسست في عام 2020 ومقرها لوكسمبورغ، وهي تقدم مجموعة من الخدمات المالية والحلول الاستثمارية للمستثمرين الأفراد والمؤسسيين الخبراء. كما توفر مجموعة من المنتجات المالية المهيكلة التي تتيح عدة خيارات استثمارية، بما فيها العملات الأجنبية والأسهم العالمية والمعادن الثمينة. وتوفر الشركة حلولاً مخصصة ذات خصائص مخاطر ومكاسب متنوعة تلبي كافة احتياجات العملاء، وذلك بالاستفادة من معرفتها العميقة بالسوق وممارسات إدارة المخاطر الملائمة والأدوات الرائدة القائمة على الذكاء الاصطناعي.
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