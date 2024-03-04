صحيفة: جهاز الاستخبارات البريطاني يحذر السلطات من التزايد الحاد للتهديدات الإرهابية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جهاز الاستخبارات البريطاني حذر سلطات المملكة من زيادة غير مسبوقة في تهديد وقوع هجوم إرهابي في البلاد.
وكتبت الصحيفة أن "مسؤولي المخابرات البريطانية حذروا أعضاء البرلمان من أن خطر وقوع هجوم إرهابي على الأراضي البريطانية يتزايد بشكل حاد".
وأشارت إلى أن التحذير جاء بعد قيام أجهزة المخابرات البريطانية باعتراض العديد من المحادثات "ذات الطبيعة المتطرفة"، بمستوى غير مسبوق منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.
RT
MENAFN04032024000208011052ID1107929577
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.