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صحيفة: جهاز الاستخبارات البريطاني يحذر السلطات من التزايد الحاد للتهديدات الإرهابية

3/4/2024 1:37:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جهاز الاستخبارات البريطاني حذر سلطات المملكة من زيادة غير مسبوقة في تهديد وقوع هجوم إرهابي في البلاد.
وكتبت الصحيفة أن "مسؤولي المخابرات البريطانية حذروا أعضاء البرلمان من أن خطر وقوع هجوم إرهابي على الأراضي البريطانية يتزايد بشكل حاد".


وأشارت إلى أن التحذير جاء بعد قيام أجهزة المخابرات البريطانية باعتراض العديد من المحادثات "ذات الطبيعة المتطرفة"، بمستوى غير مسبوق منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

RT

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