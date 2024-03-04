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تراجع صادرات المملكة إلى منطقة اليورو العام الماضي

3/4/2024 1:36:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2023، بنسبة 6.4% وصولا إلى 409 ملايين دينار، مقارنة مع 437 مليونا في عام 2022.
وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد انخفضت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 7.1% لتصل إلى 2.797 مليار دينار، مقابل 3.011 مليار دينار في عام 2022.
وعليه، وصل حجم التبادلات التجارية بين الأردن ومنطقة اليورو خلال العام الماضي، ما يقارب 3.206 مليار دينار، مقارنة مع 3.448 مليار دينار في عام 2022.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، حوالي 2.388 مليار دينار، مقارنة مع 2.574 مليار دينار في عام 2022.
وتصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد خلال العام الماضي، وصولا إلى 79 مليون دينار، فيما تصدرت رومانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة مستوردات المملكة ما يقارب 259 مليون دينار.













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