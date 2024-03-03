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التربية تعلن فتح باب تصويب الطلبات الخاصة بالوظائف التعليمية والمساندة والمهنية

3/3/2024 6:09:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم، لمقدمي طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية المرفوضة؛ بأنه سيتم منحهم فرصة لتصويب أوضاعهم وإرفاق أوراقهم اللازمة أو تعديل طلبهم حسب الشاغر المناسب للمؤهل والتخصص، لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء 5/3/2024 لغاية يوم الجمعة 8/3/2024.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم الاحد، أنه لمعرفة
حالة الطلب من أجل التصويب زيارة البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ ( ).

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