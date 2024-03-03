التربية تعلن فتح باب تصويب الطلبات الخاصة بالوظائف التعليمية والمساندة والمهنية

(MENAFN
- Palestine News Network )
ام الله/PNN- أعلنت وزارة التربية والتعليم، لمقدمي طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة والمهنية المرفوضة؛ بأنه سيتم منحهم فرصة لتصويب أوضاعهم وإرفاق أوراقهم اللازمة أو تعديل طلبهم حسب الشاغر المناسب للمؤهل والتخصص، لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء 5/3/2024 لغاية يوم الجمعة 8/3/2024.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم الاحد، أنه لمعرفة
حالة الطلب من أجل التصويب زيارة البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العامّ ( ).
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