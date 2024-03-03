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نادين نجيم تصدم جمهورها بموعد عرض مسلسل '2024'

3/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها بعد الكشف عن موعد عرض مسلسل "2024" الذي تخوض به ماراثون دراما رمضان 2024.
وأكدت نجيم أن المسلسل سيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان، والمرتقب عرضه على شاشات "إم بي سي" ومنصة شاهد الرقمية.


وكتبت نجيم عبر حسابها على منصة إكس: " 2024 رح ينعرض بالجزء الثاني من رمضان، بعرف انه حبايبي ناطرين وأنا كمان أكثر منكم.. بس شو بدنا نعمل بدنا ننطر".


وتفاعل معها المتابعين، حيث أكدوا أنهم ينتظرون العمل باشتياق، معربين عن حزنهم لعدم عرضه مع بداية شهر رمضان، مشيرين إلى أنه سيكون عملاً قوياً يستحق الانتظار.

وحثها الكثير من المتابعين على التوقف عن خوض دراما رمضان بـ15 حلقة فقط، إلا أن نادين صدمتهم وأكدت عدم عودتها للأعمال الدرامية المكونة من 30 حلقة.

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