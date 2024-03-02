علياء لوتاه: الفنانون في الإمارات تجمعهم صداقة وثيقة وحوارات بناءة

تنظم مجموعة ((مقتنيات دبي)) معرض ((لقاءات))، الذي يقام ضمن فعاليات ((آرت دبي))، تحت إشراف القيّمة الفنيّة علياء زعل لوتاه، ويقدم 26 عملاً فنياً من إبداع نخبة من الفنانين الإماراتيين.

وتضم قائمة الفنانين في المعرض: الفنان الراحل حسن شريف، ومحمد كاظم، ومحمد أحمد إبراهيم، وعبد القادر الريس، وشيخة المزروع، وعفراء الظاهري، وميثاء عبد الله، وهاشل اللمكي، وسارة المهيري، وغيرهم.

تناغم

وقالت علياء زعل لوتاه: يُطلق على اسم المعرض ((لقاءات))، لأنه يعكس اللقاءات الواقعية التي يخوضها الفنانون في الإمارات مع بعضهم البعض في الحياة اليومية. ويلعب تناغم الأعمال المعروضة مع بعضها البعض، دوراً كبيراً في سد الفجوات بين الأجيال، من خلال التاريخ الشفهي والتقاليد المتوارثة عبر الزمن.

ومن خلال المناقشات حول عملياتنا الإبداعية وأساليبنا وتأثيراتنا، فإننا نسهم في تنمية مهارات بعضنا البعض.

وتابعت لوتاه: إن جميع الأعمال الفنية المشاركة في معرض ((لقاءات))، تعود لأهم الفنانين الذين أضافوا بصمة في تاريخ الفن في الإمارات. إذ يتضمن المعرض اثنتين من لوحات الفنان حسن شريف، التي تصور شخصيات وحيوانات ومناظر طبيعية. وكذلك لوحات لعبد القادر الريس، المعروف بأعماله الخطية. وهناك أيضاً عمل ضخم للفنان محمد القصاب - مكون من 65 قطعة فردية.

رعاة

وفي ما يتعلق بعدد القطع التي سيتم عرضها، وهل هناك قطع حصرية سيتم عرضها لأول مرة في ((آرت دبي))، أشارت علياء إلى وجود 26 عملاً فنياً في المعرض بشكل إجمالي.

ولفتت إلى أن المعرض يتيح للزوار فرصة الاطلاع على أعمال فنية خاصة. وتابعت: ((استهدفنا إيجاد أجواء أكثر خصوصية لخلق تجربة طبيعية وعائلية للزوار. فلدينا أعمال للعديد من الرعاة المتميزين المشاركين في المعرض، بما في ذلك أعمال من المجموعة الخاصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله)).

شراكات

وحول مساهمات مقتنيات دبي في تتبع تاريخ تطور حركة الفنون العربية من الحداثة إلى الاتجاهات المعاصرة، قالت علياء: يسمح الإطار المبتكر لمقتنيات دبي، بالمساهمة بتنفيذ رؤى مجموعة متنوعة من الخبراء في المجال. فعلى مستوى الدولة ومستوى الأعمال، تتم إدارة المجموعة من قبل هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وتم تطويرها بالشراكة مع مجموعة ((آرت دبي))، وهما قوتان رائدتان في المشهد الفني في الإمارة.

أمسيات

وحسب لوتاه، يوجد حالياً أكثر من 50 مقالة وبحث وملفات تعريفية للفنانين، متاحة للعرض على منصة مقتنيات دبي الرقمية لأكثر من 20 كاتباً، بما في ذلك أساتذة تاريخ الفن في جامعة زايد، وغيرهم من الخبراء في المنطقة. كما يتم دعم مقتني الأعمال الفنية، من خلال إقامة جلسات محادثات الفن الحديث في معرض ((آرت دبي)). كما تعِد ((ليالي مقتنيات دبي))، بتقديم سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية، وزيارات لاستوديوهات الفنانين وعروض أفلام وثائقية، وجولات للاطلاع على المقتنيات، بالشراكة مع المؤسسات الثقافية الرائدة في دبي. وأشارت لوتاه إلى وجود هواة اقتناء الأعمال الفنية، ممن يسهمون عبر أعمالهم في إثراء المشهد الفني.

وتعتقد علياء أن المشهد الفني في الإمارات حالياً، أقوى من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن أسباب نجاحه تعود إلى المجتمع الفني المتماسك في الدولة.