إبداعات فنية تلون جدران وساحات «سكة للفنون والتصميم»

تزيّن سلسلة من الأعمال التركيبية المبتكرة والجداريات الملهمة، ساحات وجدران حي الشندغة التاريخي، الذي يحتضن النسخة الـ12 من ((مهرجان سكة للفنون والتصميم))، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي.

وسيكون زوار الحدث والذي يستمر حتى 3 مارس الجاري، على موعد مع إبداعات أكثر من 500 فنان من دولة الإمارات والخليج والعالم، يمتازون بتفرد توجهاتهم الفنية، ما يجسد رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ويقدم ((سكة)) الذي يرفع شعار ((الفن ينطلق من سكة جديدة))، 8 جداريات متنوعة امتازت بتفرد أفكارها وأساليبها وقدرتها على التعبير عن نبض دبي وعبق تراثها وتقاليدها، على رأسها جدارية ((باب اللؤلؤ)) للفنانة الإماراتية ضحى الحلامي، تسعى من خلالها لاستشعار عمق التراث الثقافي المحلي، وجدارية ((خطوة فرح)) للفنانتين مريم راشد الكيتوب، ومنال بن عبود، حيث تبرزان فيها اللحظات المشبعة بالبهجة والفرح.

وتحت عنوان ((عالم هش))، تقدم السورية نور بهجت، جداريتها الهادفة إلى رفع مستوى الوعي حول الحياة تحت الماء، بينما تتولى الفنانة نوال أرجوماند، مهمة الإشراف على جدارية ((أزهر في الربيع)) المستلهمة من شعار مخيم الربيع لمركز الجليلة لثقافة الطفل الذي سيقام خلال الفترة من 25 مارس إلى 5 أبريل 2024، والتي تتميز بإتاحتها الفرصة لزوار المهرجان للمشاركة فيها عبر استخدام نظام الطلاء بالأرقام.

في المقابل، أبدع الجزائري أسامة المعروف بلقب ست، في جداريته ((تايستر)) التي يسرد عبرها قصة متجذرة في الماضي، ويقدمها ضمن تركيبة فريدة مليئة بالتفاصيل الصغيرة، بينما تتشارك المصرية رباب طنطاوي مع البريطانية ((فينك 22)) شغف الألوان، إذ قدمتا معاً جدارية ((بين السطور)) التي تبين تأثير التواصل بين الأصدقاء والعائلة وقدرته على توفير الدعم وبث الأمل في النفوس. وضمن جداريته ((ما وراء الأفق))، يعيد البريطاني ماين ولك، تصوره للسحابة التي تشكل أحد عناصر الطبيعة، ويتطرق في الوقت نفسه إلى رحلته مع مهرجان سكة للفنون والتصميم التي بدأت في 2014 ولا تزال متواصلة حتى اللحظة.

وتشارك كلية الفنون والمشاريع الإبداعية، جامعة زايد، في المهرجان بجدارية ((دبي القديمة)) المستلهمة من العمارة التقليدية التي تمتاز بها دبي، وما تحمله من جوانب ثقافية متنوعة. وتحمل الجدارية التي أنجزت تحت إشراف الأستاذ المشارك ستيفان ميسام، بصمات كل من المصممين آمنة محمد الصالح، وحصة ناصر سليمان، ولطفي الخنجي.

في السياق، تمتلئ ساحات وأروقة الحي التاريخي بـ10 أعمال فنية تركيبية متنوعة، يبرز بعضها الأهمية التاريخية لخور دبي ودوره في تنشيط الحركة التجارية في الإمارة.

وعلى رأس القائمة جاء ((شراع)) للفنانة الزينة لوتاه، المستوحى من التراث التجاري الغني للخور وقدرة الإمارة على التكيف السريع مع تطورات الزمن. وعلى النسق ذاته قدم الفنان عبدالله الملا، عملين مختلفين يحملان عنوان ((ألوان التجارة))، وكلاهما يعبر عن حيوية التجارة في دبي، ويستعرض أهمية خور دبي.

وتعرض الدكتورة عفراء عتيق، عملها ((شريان الحياة)) الذي يمثل تجربة غامرة مستوحاة من قصيدة تحمل الاسم ذاته، فيما يعبر الصيني غاري يونغ، والماليزي إنفورس وان، في عملهما التركيبي ((بحر الأحلام العائمة)) عن نمو وتطور دبي المرتبط بالبحر، ويسعيان من خلاله إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على الشعاب المرجانية التي تعتبر من أكثر النظم الإيكولوجية تنوعاً وقيمة على وجه الأرض.

ويضيء الفنان حمد المطوع، وزميله راشد الملا، من خلال عملهما ((نسمة)) على أهمية القوالب الأسمنتية المزخرفة التي كانت سائدة في العقود الماضية.

وتعرض مها المزروعي عملها ((التجول)) الذي يُمكن الزوار من القيام بجولة داخل منظر طبيعي مليء بأشجار النخيل الملونة. وعبر عملها ((توتيم طريق اللبن))، توجه الفلسطينية لينا كاسيجية، تحية لتقليد نحت أعمدة الصور القديمة والمباركة المتأصل في ثقافات الشعوب الأصلية للساحل الشمالي الغربي من أمريكا الشمالية. ويعكس عمل ((خيال)) للفنانة روضة حمد المزروعي، ما يمتاز به التراث الثقافي المحلي من ثراء وتنوع، إذ تكرم روضة من خلاله صياغة الذهب والمجوهرات التقليدية التي تشكل جزءاً من الهوية الإماراتية.