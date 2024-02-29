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الانصهار في العالم .. (علامات هوية) وشوم وثقوب وأمارات جسدية

2/29/2024 11:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أخذت معالم المعنى القديم لملامح العالم تقتلع من جذورها منذ مطالع تسعينينات القرن الماضي (نهاية السرديات الكبرى ((الماركسية، الاشتراكية، الخ))، تشتت مرجعيات الحياة اليومية، تصدع القيم). طبع تلف المعنى، الفرد، الذي أخذ يرسم لنفسه حدوده في السراء والضراء، ويقيم بطريقة متحركة ومدروسة المعالم الخاصة لهويته، وشبكة المعنى التي ترشده وتوجه طريقه، وتسمح له بالتعرف على نفسه كذات فاعلة. ودخل في مواجهة مع الشروط الاجتماعية والثقافية، والتاريخ الخاص بكل فرد، ومع ذلك فإن هذا الفرد ينتابه الانطباع أنه يتحكم في وجوده في العالم، وأنه يملك زمام أمره.. وأوله جسده. وبما أن الجسد هو مجال سيادة الذات على نفسها، فإنه صار هو المادة الخام لعلاقته بالعالم، كحد ينبغي استبعاده ودفعه. ومع ذلك فالجسد هو مجال التجسيد اللازم للذات، لذا فهو يجعل من نفسه المادة الخام لوجودها.
الفرد يتحرر
حول هذه المفاهيم، وتحديدا ما يتعلق بالجسد كهوية للمرء يطرح (دافيد لوبروتون) كتابه (علامات هوية/ وشوم وثقوب وأمارات جسدية أخرى). ذاهبا بعمق تحليلي أنثروبولوجي إلى أننا (لم نعد اليوم ورثة فالقطائع الاجتماعية، سواء بين الأجيال أو بين الثقافات، قد أغرقت العالم في مزيد من الحيرة وعدم اليقين. وكل فاعل من العاملين في المجتمع يجد نفسه مرغما على أن يبدع هويته الخاصة عن طريق تركيب تلفيقي تعمل العولمة الثقافية، وأعني تحويل ثقافة الآخرين إلى علامات وجماليات على تزايد مواده الممكنة).
لقد أصبحنا الآن صناع أشكال وجودنا، مع ما نتمتع به من هوامش يزداد اتساعها أو يقل. وبعبارة أخرى، فإن النزعة الفردانية توسع من هيمنتها، الأمر لا يتعلق بأنانية، بالمعنى الأخلاقي للكلمة، وإنما هي فردانية بالمعنى الاجتماعي الذي يحرر الفرد من ولائه الأخلاقي للمجتمع. لا يعني ذلك أن الفرد يتحرر من ذلك الولاء كلية، بل إنه يظل متوقفا عليه في كثير من النواحي، إلا أن هامش إبداعه يتسع، وذلك كلما كانت الثقافة المحيطة يعوزها السمك الحقيقي، فتكتفي بالعمل على طريقة سوق كبيرة للبضائع المادية والرمزية. لذا غدا تلفيق المعنى سمة تطبع العلاقة بالعالم).
لغة تمرد
يخوض الكتاب الذي ترجمه للعربية عبد السلام بنعبد العالي، أطروحته عبر عناوين لافتة منها (صناعة هوية، تلفيق هوية الجسد، إثبات الوجود في عيون الآخرين. العلامات الجسدية في المجتمعات الغربية تاريخ سوء تفاهم الديانات التوحيدية والعلامات الجسدية، وصمات العار، وشم السجناء. من علامة على الحائط إلى علامة على الجسد. البوتكس أو التغييرات الجسدية باعتبارها تمردا، البدائيون المحدثون أو تأكيد التغييرات الجسدية، هويات على البشرة دلالات الوشوم والثقوب). حيث تعرف صناعة الرسوم على الجسد ازدهارًا كبيرًا. وغدا الجسد زرعا لأنه لا يفتأ يبحث عن تجسيد لإغناء دلالات حضوره في العالم، سعياً إلى الالتحام مع ذاته. فالوشم والثقب اللذان لم يعودا من قبيل الهامشي، صارا اليوم أدوات لإبراز الذات واستعراضها. شعائر الانتقالات
بعد أن تبين دافيد لوبروتون أن الجسم الذي يحمل علامات كان منذ العصور القديمة وعند المجتمعات التقليدية تعبيرا عن مسار، وعن رسالة وبخاصة تعبيرا عن هوية، يبين كيف عارضت الكنيسة بشدة هذه الممارسة، ولكن أيضا كيف نظر إليها الجهاز القضائي، بعد البحارة والجنود، باعتبارها علامة عار. وهو يدرس الطريقة التي يتدخل بها الوشم باعتباره لغة تمرد، وهذا حتى أيامنا هذه، حيث غدا ثقب الجسد الهوية الظاهرة على الجلد التي تعني الشباب.
يستند دافيد لوبروتون إلى بحث ميداني كي يحلل على التوالي:
العلامات الجسدية في المجتمعات الغربية، والانتقال من ازدراء الذات إلى إثباتها، ثم البحث عن هوية، وعن شعائر الانتقالات، وعن ميلاد ثقافة. وهو يولي اهتمامه إلى الاختلاف بين الألم الجسدي والألم النفسي واللذة الجنسية، وكل تلك المشاعر التي تظل مرتبطة بفعل الثقب على الجسد ذاته. وأخيرا، فهو يسجل هذه المفارقة التي ترى أن منظومة العلامات الجسدية، إذا كانت تعرف تناقصا شديدا في المجتمعات التقليدية، فإنّها تتطور بشكل سريع ومبتكر في العالم الغربي الذي يطفح غنى، فيتساءل من ثم، عن رغبتنا الفردانية في أن نغير أجسادنا.
متعة الوجود
الكتاب يعتمد وثائق ثرية، يستوفي مسألة موضة جديدة تعرف ازدهارا كبيرا، وهي مسألة تهم التاريخ، مثلما تعني الأنثربولوجيا والفلسفة. اللجوء إلى الوشم الذي أصبح اليوم جاريا به العمل (وهو علامة ظاهرة مرسومة على الجلد عن طريق ضخ مادة ملونة على السطح)، وكذا اللجوء إلى الثقوب (أي ثقب الجلد بهدف وضع قطعة حلي، حلقة، أو عمود صغير، الخ.) هما شكل دال على تحوّل العلاقة بالجسد. يضاف إلى ذلك تغييرات جسدية أخرى: كـ(توسيع الثقب لكي نضع فيه قطعة أكبر حجما)، والخدوش جروح يتم القيام بها بهدف رسم علامة عميقة أو بارزة على الجلد مع إضافة محتملة للحبر) و(رسم أشكال هندسية فوق الجلد، أو رسوم عن طريق الحبر في شكل جروح تتم بواسطة الموسى أو أي آلة حادة أخرى)، وجرح بارز مرسوم على الجلد باستعمال قطعة حديد سخنت على الجمر أو عن طريق (الليزير)، والـ burning (رسم حرق على الجلد زيد من حدته باستعمال الحبر أو تابل من التوابل)، والـ peeling (نزع سطح الجلد أو الزرع تحت الجلد).
في بعض الأحيان، يكون زرع علامات الهوية حماية ضد لا يقين العالم، كما يكون رغبة في متعة الوجود، وبرهانا على أسلوب حضور.
العلامة الجلدية
ويخلص المؤلف إلى أن العلامات الجسدية تستلزم، رغبة في جلب الأنظار، حتى وإن ظل الأمر ممكنا بحسب أماكن وضع العلامات، سواء أكانت تلك العلامات قد وضعت تحت أنظار الآخرين، أم فقط تحت أنظار من نرغب في التواطؤ معهم. تظل العلامات الجسدية خاضعة لمبادرة الفرد، لذا فهي تجسّد فضاء قدسيا لتمثل الذات. عوضا عن أن يمارس الجسد رقابة على وجوده، فإنّه يظل موضوعًا في المتناول لا يفصل بينه وبين الرغبة الشخصية أي عائق، مثلما تظل أعماق الجلد قابلة لاستضافة أي دلالات تعبر العلامة الجلدية عن الحاجة إلى إكمال جسد غير كاف في حد ذاته لأن يجسد إحساسا بوجود ملائم.
تهدئة الاضطراب
إذا كان الوشم في المجتمعات التقليدية يكرّر أشكالا موروثة متجذرة في سلالة، فإن العلامات المعاصرة، على العكس من ذلك، تهدف أساسا إلى مرامٍ تجميلية تحقق للفرد استقلاله، وهي تكون في بعض الأحيان، أشكالا رمزية للانصهار في العالم، ولكن بشكل ينحصر في الشخص ويقتصر عليه، وذلك باللجوء إلى رسوم لا تمت بصلة إلا إلى الذات. إنّ العلامة الجلدية طريقة لتهدئة الاضطراب الذي قد يتولد عن الانتقال من وضع لآخر، وكيفية للسيطرة الرمزية على الحدث، وحشر التحوّل ضمن طقوس وشعائر العلامة التقليدية رغبة في إذابة الاختلاف الشخصي، أما في مجتمعاتنا المعاصرة، فهي تبرز، على العكس من ذلك، تفرد الشخص، أي اختلاف جسده الخاص المنفصل عن الآخرين وعن العالم، ذلك الجسد الذي يشكل مجال حريته داخل مجتمع لا يربطه به إلا رباط شكلي. هذا التطور للعلامات الجسدية في مجتمعاتنا الغربية، الذي لم يسبق له مثيل، هو الذي يعنيني بالضبط في هذا المؤلف.
دافيد لوبروتون David Le Breton
(مواليد 1953)
أنثروبولوجي وعالم اجتماع فرنسي.
أستاذ بجامعة ستراسبورغ، وعضو في المعهد الجامعي الفرنسي
باحث في مختبر الديناميات الأوروبي.
متخصص في تمثيل الجسم البشري ووضعه في الاعتبار، ودرسه من خلال تحليل السلوك المحفوف بالمخاطر.
تكتسي أبحاثه أهمية خاصة، ضمن حقل العلوم الاجتماعية المعاصرة
عرف باهتمامه بمجالات هامشية، لا ينتبه لها علماء الأنثروبولوجيا، وعلماء الاجتماع إلا فيما ندر
تخرج من علم نفس الأمراض في أنجيه وباريس.
حصل عام 1987 على الدكتوراه في علم الاجتماع.
بدأ حياته المهنية عام 1981 محاضرا في العديد من الجامعات بما في ذلك الجامعة الكاثوليكية في أنجيه وجامعة بروكسل.
روايته الأولى ((الموت على الطريق)) نالت جائزة بولار ميشيل لوبرون (Prix Polar Michel Lebrun).

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