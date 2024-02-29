فوائد عصير الليمون الجمالية

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- Al Watan) 1- العناية بالبشرة
- يعد عصير الليمون مادة مطهرة للبشرة، حيث يعمل على تنظيفها وتعقيمها، ويسهم في علاج مختلف مشاكل البشرة مثل الأكزيما وحب الشباب.
- يساعد في تعزيز عملية إنتاج الكولاجين المهم للحفاظ على خلايا البشرة وصحة الجلد وتجديد خلاياه، ويحارب التجاعيد وعلامات التقدم بالسن.
- يقلل تجاعيد البشرة وجفافها الناجم عن الشيخوخة، والأضرار الناجمة عن الشمس.
2- تعزيز صحة الشعر
- يسهم في زيادة قوة الشعر، ومنحه لمعانًا طبيعيًا ومظهرًا صحيًّا.
- له القدرة على علاج مشاكل فروة الرأس مثل القشرة.
3- إنعاش رائحة الفم
- ينطبق العلاج الشعبي نفسه على رائحة الفم الكريهة الناتجة من تناول الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الثوم أو البصل أو السمك.
- يُعتقد أن الليمون يحفز اللعاب، وعصيره يساعد في منع جفاف الفم الذي قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا.
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