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فوائد عصير الليمون الجمالية

2/29/2024 2:29:00 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- العناية بالبشرة
- يعد عصير الليمون مادة مطهرة للبشرة، حيث يعمل على تنظيفها وتعقيمها، ويسهم في علاج مختلف مشاكل البشرة مثل الأكزيما وحب الشباب.
- يساعد في تعزيز عملية إنتاج الكولاجين المهم للحفاظ على خلايا البشرة وصحة الجلد وتجديد خلاياه، ويحارب التجاعيد وعلامات التقدم بالسن.
- يقلل تجاعيد البشرة وجفافها الناجم عن الشيخوخة، والأضرار الناجمة عن الشمس.
2- تعزيز صحة الشعر
- يسهم في زيادة قوة الشعر، ومنحه لمعانًا طبيعيًا ومظهرًا صحيًّا.
- له القدرة على علاج مشاكل فروة الرأس مثل القشرة.
3- إنعاش رائحة الفم
- ينطبق العلاج الشعبي نفسه على رائحة الفم الكريهة الناتجة من تناول الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الثوم أو البصل أو السمك.
- يُعتقد أن الليمون يحفز اللعاب، وعصيره يساعد في منع جفاف الفم الذي قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة التي تسببها البكتيريا.

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