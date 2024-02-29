الفضائح تقلص مبيعات مجموعة تويوتا موتور منذ بداية العام

فقدت مبيعات مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية، أكبر منتج سيارات في العالم، زخمها في الشهر الأول من العام الحالي بعد إعلان الحكومة اليابانية تورط اثنتين من الشركات الرئيسية التابعة لها في عمليات احتيال على مدى عقود.

وبحسب أحدث بيانات تويوتا موتور، زادت مبيعات المجموعة بما فيها شركتا دايهاتسو موتور وهينو موتورز بنسبة 4.4% إلى 831161 سيارة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجع إنتاج المجموعة بنسبة 3.8% إلى 788670 سيارة وهو أول تراجع للإنتاج منذ 13 شهراً.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة مبيعات المجموعة من علامتي تويوتا ولكزس الفارهة، في حين مازالت علامتها التجارية دايهاتسو المتخصصة في صناعة الشاحنات بشكل أساسي، تعاني من فضيحة التلاعب في شهادات السلامة التي تفجرت في ديسمبر حيث تراجعت مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 51% والإنتاج بنسبة 68% سنوياً.

ويأتي هذا التراجع بعد عام بلغت فيه المبيعات أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع الطلب القوي على السيارات الهجين، وتعافي سلاسل الإمداد، لتحافظ تويوتا موتور كورب على المركز الأول كأكبر مجموعة سيارات في العالم للعام الرابع على التوالي متفوقة على منافستها الألمانية فولكس فاجن جروب.



وفي ديسمبر الماضي كشف تحقيق داخلي أن دايهاتسو التي تبيع وتورد الشاحنات الخفيفة، تلاعبت في نتائج اختبارات القدرة على تحول حوادث التصادم منذ 1989. وأصبحت دايهاتسو شركة مملوكة بالكامل لمجموعة تويوتا منذ 2016.

وفي يناير الماضي، كشفت تحقيقات قيام شركة تويوتا إنداستريز لمكونات السيارات بالتلاعب في بيانات قدرة العديد من المحركات التي تنتجها وتوردها لشركات صناعة السيارات اليابانية.

وألغت وزارة النقل اليابانية إصدار الشهادات وعلقت الإنتاج المحلي لعدد من طرز السيارات وأنواع المحركات، رغم أن أغلب المصانع إما استأنفت العمل أو أعلنت موعد استئناف عملها.

وقالت تويوتا إنها ستستأنف الإنتاج في مصانعها بإقليمي ميي وجيفو اليابانيين يوم 4 مارس المقبل، بعد أن رفعت الوزارة الحظر على ثلاثة أنواع من المحركات التي تنتجها شركة تويوتا إنداستريز. كما أعلنت دايهاتسو اعتزامها استئناف إنتاج 3 طرز منها روكي وتويوتا ورايزي وسوبارو ريكس يوم 18 مارس المقبل.

من ناحية أخرى، أعلنت تويوتا استدعاء حوالي 381 ألف شاحنة خفيفة من طراز تاكوما بسبب خلل في المحور الخلفي يمكن أن يؤدي إلى انفصال أحد الأجزاء منه، وأن يزيد مخاطر حدوث تصادم.

وبحسب بيان الاستدعاء، سيفحص موزعو تويوتا المحور الخلفي ويعيدون ربط المكونات مجاناً.

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