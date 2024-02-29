المركز الطبي الدولي في جدة يطلق مشروع مستشفاه الجديد في أبحر بشمال جدة

(MENAFN
- Global Advertising)
استمراراً في تحقيق رؤية وخطة المركز الطبي الدولي التوسعية، وسعياً للوصول لشريحة واسعة من سكان إمارة منطقة مكة المكرمة وتحديداً في منطقة أبحر شمال جدة، أعلن الدكتور وليد فتيحي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي عن إطلاق مشروع مستشفى المركز الطبي الدولي في أبحر، وذلك في حفل توقيع عقد خدمات التصميم مع شركة دار الهندسة ممثلة بمديرها في المملكة العربية السعودية المهندس سعيد حايك، وعقد خدمات إدارة المشروع مع شركة مدرار ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور رحاب رضا.
حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة المركز الطبي الدولي وفريق الإدارة التنفيذية وممثلون عن الشركتين الاستشاريتين الرائدتين اللتين اختارهما المركز الطبي الدولي للبدء بمشروع مقره الجديد والأكثر تميزاً وحداثة في قطاع الرعاية الصحية.
وعن المشروع الجديد، قال الدكتور وليد فتيحي: يأتي مستشفى المركز الطبي الدولي في على مساحة 20800 متر مربع، ونهدف من خلاله لأن نقترب بخدماتنا ذات المعايير العالمية من مرضانا الذين يتواجد الكثير منهم في شمال جدة، وأن نكمل ما بدأناه منذ عام ٢٠٠٦م، حيث أصبحنا الوجهة الصحية الأجدر بالثقة في المنطقة، وذلك بالتركيز على المفهوم الشمولي في ممارسة الطب عبر العناية بالجسد والعقل والروح.
وأضاف أن المستشفى الجديد في أبحر سيضم مراكز تخصُّصية توفر خيارات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية كافة، وعلى أيدي نخبة من الكفاءات الطبية النادرة من الحاصلين على أرقى الدرجات العلمية الأمريكية والكندية والأوروبية في كافة التخصصات الطبية العامة والدقيقة والأكثر دقة لتغطي مختلف الاحتياجات الصحية.
كما ذكر أن المستشفى الجديد سيضمن وجود أحدث التجهيزات العالمية مع توفير أفضل المرافق الطبية التي تجعله في مصاف أوائل المستشفيات في المنطقة والمملكة، وأن التميز سيكون عنوان كل شيء به، سواء في التنويم أو في منظومة العيادات الخارجية، أو مركز الرعاية المتنقلة أو المختبر أو مركز الأشعة أو مركز الطوارئ أو مركز جراحة اليوم الواحد أو مركز التأهيل والعلاج الطبيعي أو مركز غذاء العافية للوجبات الصحية أو مركز الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من الأقسام الطبية المعتادة.
وعقب التوقيع أعرب المهندس سعيد حايك مدير شركة دار الهندسة في السعودية عن شكرهم وامتنانهم للثقة التي منحها المركز الطبي الدولي لهم ومؤكداً على جهوزيتهم التامة للالتزام بكافة المتطلبات الخاصة بالمشروع والاستجابة لتحديات المدة الزمنية لإنجازه، مع الالتزام بأعلى معايير التصميم.
وأضاف: كوننا جزءاً من سيدرا جروب فإننا سنضع كافة الموارد الممكنة بأعلى الخبرات والكفاءات حول العالم حتى نحقق رؤية المركز الطبي الدولي لهذا المشروع الجديد الذي سيكون علامة فارقة في القطاع الصحي.
أما د. رحاب رضا الرئيس التنفيذي لشركة مدرار فقد أعرب عن سعادته بإسناد خدمة إدارة المشروع لهم، مشيراً إلى الصلة التاريخية لشركة مدرار مع المركز الطبي الدولي، حيث كانوا شركاء في إنشاء وإعمار المستشفى الحالي، وأشار إلى أنهم يتشرفون بأن يكونوا مجدداً شركاء في تأسيس المستشفى الجديد بشمال جدة.
يذكر أن مستشفى المركز الطبي الدولي في أبحر يأتي بعد البدء بتأسيس مجمع المركز الطبي الدولي في مكة المكرمة والذي ينتظر افتتاحه قبل نهاية 2024، وكحلقة في سلسلة المشروعات التوسعية التي سيعلن عن كل جديد منها تباعاً.
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