سوق دبي الحرة للتنس.. موراي يودع وروبليف وهامبرت يتأهلان إلى ربع النهائي

ودع البريطاني آندي موراي منافسات بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس للرجال، بعد الخسارة من الفرنسي أوجو هامبرت بمجموعتين دون رد ضمن منافسات الدور الثاني في البطولة اليوم الأربعاء.

واستطاع هامبرت، المصنف الخامس في البطولة، والـ 18 عالمياً حسم اللقاء والفوز على المخضرم موراي، المصنف 50 عالمياً، والذي يشارك في دبي للمرة الثامنة، الحائز على ثلاثة ألقاب لبطولات جراند سلام، بعد مباراة سهلة بنتيجة 6-2 و6-4، في مباراة لم تستغرق أكثر من ساعة ونصف.

وأكد مواري، الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 2012، بأنه يقترب من ختام مسيرته الرياضية، وقال: "في غالب الأمر سأختتم مسيرتي ولن أشارك في بطولات الصيف المقبل.. وأفضل عدم الخوض كثيراً في هذا الأمر إلا أنني لا أخطط لمواصلة اللعب هذا الصيف".

ومنح هذا الفوز الفرنسي هامبرت، الذي تُوج هذا العام بلقب دورة مرسيليا للتنس، بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وقال هامبرت، 25 عاماً: "سعيد بأدائي حتى الآن، ولا سيما في بطولة تحتضنها دبي ووسط هذا الجمهور الكبير. ونجحت اليوم في الحفاظ على هدوئي والالتزام بالاستراتيجية الصحيحة في اللعب".

وتصدر المصنف الثاني في البطولة والمتأهل لنهائي العام الماضي، أندريه روبليف قائمة اللاعبين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على الفرنسي آرثر كازاوك، المصنف 86 عالمياً، بنتيجة 6-4 و6-4.

وسجل كازاوك ظهوره الأول في دبي هذا الأسبوع، وقدم أداء جيداً مجتازاً التصفيات بعد فوزه على الإيطالي لورينزو موسيتي في دور الـ“32".

وحجز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف 23 عالمياً، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بالفوز بصعوبة على الهولندي تالون جريكسبور بنتيجة 7-6 و7-6.

وكان بوبليك، المصنف سابعاً للبطولة، قد نجح في تخطي عقبة التشيكي توماس ماتشاك، المصنف 65 عالمياً.

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