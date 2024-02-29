توخيل ساخرًا من لاعبي بايرن ميونخ: الآن يمكنكم التألق أمام المدرب الجديد

كشفت مجلة "بيلد" الألمانية عن الخطاب المتوتر الذي ألقاه توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، في غرفة تبديل الملابس مؤخرًا.

وكان بايرن ميونخ أعلن رحيل توخيل عن منصبه بنهاية موسم 2023-2024 الجاري، بعد أن كان ثمة نيةٌ للتجديد معه حتى يونيو 2025.

ويمر الفريق البافاري بمرحلةٍ من تواضع العروض والنتائج تحت إدارته الفنية الحالية، ويبتعد بـ 8 نقاطٍ عن باير ليفركوزن، متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

وبعد الإعلان عن القرار، قال توخيل ساخرًا للاعبيه في غرفة تبديل الملابس، "الآن بإمكان الجميع التألق أمام المدير الفني الجديد".

وأكمل الرجل الذي اضطرته إصابةٌ على مستوى الركبة إلى الاعتزال في عمر الـ 25، "لن يكون ثمة نقاشات في كل أسبوعٍ، فالجميع يعرف ما المطلوب".

وشدد توخيل مخاطبًا نجوم بايرن ميونخ، "لا زال بإمكاننا تحقيق شيءٍ (في موسم 2023-2024 الحالي). نحن مطالبون بالانتصار".

وزعمت "بيلد" بأن يان كريستيان دريسين، المدير التنفيذي في بايرن ميونخ، كان قد وجّه كلمات قاسيةٍ للاعبين بدوره في غرفة تبديل الملابس.

وقال دريسين متحدثا على لسان صنّاع القرار في النادي، "نحن الآن سوف نراقب الوضع عن كثبٍ، وأنتم من تتحملون المسؤولية".

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