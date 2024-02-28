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بالفيديو.. وزير الشؤون: صرف المساعدات الاجتماعية لشهري مارس وأبريل قبل رمضان وعيد الفطر

2/28/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، عن صرف المساعدات الاجتماعية لشهر مارس قبل دخول شهر رمضان المبارك وصرف مساعدات شهر أبريل قبل عيد الفطر.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس وحدة الرعاية الأسرية بمنطقة غرب عبدالله المبارك يرافقه الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية د.خالد العجمي.
وأكد السعود حرص «الشؤون» على دعم ورعاية وخدمة الأسر الكويتية التي تتلقى المساعدات الاجتماعية والتوسع في هذه الوحدات التي تلعب دورا مهما وحيويا في المجتمع، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتوفير كل خدماتها في مختلف المناطق خاصة الحديثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، مشيدا بجهود كل منتسبي الوزارة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
والتقى السعود على هامش الافتتاح بعدد من أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك واستمع إلى مطالبهم، موجها القطاعات المعنية لبحثها والعمل على حلها وتذليل أي عقبات بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن إستراتيجية «الشؤون» تضع مصلحة ورعاية وخدمة المواطن في مقدمة الأولويات، كما تفقد الصالة متعددة الأغراض التابعة لوزارة الشؤون الموجودة في مقر الحكومة مول بمنطقة غرب عبدالله المبارك للاطلاع على الأعمال وسرعة تجهيزها بأسرع وقت.

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