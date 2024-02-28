«كارتر آند وايت»: معرض دبي العالمي للقوارب الأهم في المنطقة

تشارك شركة كارتر آند وايت الإماراتية في فعاليات الدورة الثلاثين من «معرض دبي العالمي للقوارب 2024».



وشهد جناح شركة كارتر آند وايت منذ اليوم الأول إقبالاً كبيراً من الحضور والمشاركين الذين حرصوا على التعرف على أحدث منتجات أكسسوارات ومستلزمات القوارب واليخوت، إلى جانب مجموعة من المنتجات القطنية الفاخرة مثل الملابس وأغطية الأسرة ومستلزمات الاستخدام الشخصي.

وأكد مروان بن يوسف السركال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت، أن معرض دبي العالمي للقوارب يعتبر المعرض الأهم على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في مجال القوارب واليخوت ومستلزماتها، مشيراً إلى أن مدينة دبي قد نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية في عالم القوارب واليخوت، واستقطاب الآلاف من ملاك اليخوت والقوارب، إلى جانب المئات من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وذكر السركال أن شركة كارتر آند وايت وعلى امتداد السنوات الماضية، قد حرصت على المشاركة والتواجد في هذا المعرض المهم، كونها شركة إماراتية وطنية متخصصة بتصميم وتصنيع الأكسسوارات والمستلزمات الخاصة باليخوت، موضحاً أن منتجات الشركة قد لاقت اهتماماً وإقبالاً من قبل المشاركين والحضور، وفتحت آفاقاً للتعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب.

وأفاد بأن العديد من ملاك وشركات إدارة اليخوت والقوارب قد طلبوا بتزويدهم بأحدث الأكسسوارات والمستلزمات التي تتولى كارتر آند وايت تصميمها وتصنيعها، حيث تتمتع بجودة عالية وفخامة لا مثيل لها.

وكشف السركال أن الطلب على أكسسوارات ومستلزمات اليخوت والقوارب لا يزال يسجل ارتفاعاً كبيراً، خاصة مع وضع ملاك وأصحاب اليخوت خططاً للسفر والتنقل والاستجمام خلال الصيف المقبل.

وأوضح أن سوق مستلزمات وأكسسوارات اليخوت يسجل نمواً متواصلاً مع ارتفاع أعداد ملاك اليخوت والقوارب في الدولة والمنطقة.