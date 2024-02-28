افتتاح نفق الصديق

(MENAFN
- Al Watan) أعلن مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع نفق طريق أبي بكر الصديق، الذي يهدف إلى تحسين التدفق المروري في مدينة الرياض وتيسير حركة المركبات، بالإضافة إلى تعزيز ترابط مكونات مشروع حديقة الملك سلمان، وذلك من خلال ربط الأنفاق القديمة بأنفاقٍ جديدة.
ويعد مشروع نفق طريق أبي بكر الصديق أول مشاريع الجسور والأنفاق التي تم الانتهاء من تنفيذها، حيث بدأت أعماله الإنشائية في الربع الثالث من العام 2021 ضمن سلسلة الأعمال والمشاريع الإنشائية في مشروع حديقة الملك سلمان، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين في 2019، بمتابعة واهتمام من ولي العهد.
ويتسم نفق طريق أبي بكر الصديق بتصميم عصري غير مشتت للانتباه وبألوان تنسجم مع البيئة المحلية ومواد تلبي غايات الاستدامة، ويتضمن النفق ثلاثة مسارات للمركبات في كل اتجاه، بالإضافة إلى مسار مخصص للطوارئ، كما تمّ تجهيز النفق بأنظمة متطورة لإدارة الحركة المرورية، وأحدث إجراءات السلامة وطرق الإخلاء.
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